LUCY BURNS: очень неожиданный проект от фронтмена DECAPITATED

LUCY BURNS: очень неожиданный проект от фронтмена DECAPITATEDБлог
Кризисы, карантины, локдауны, факдауны — все это провоцирует музыкантов, оставшихся без концертно-туровых будней, заниматься
фигней экспериментами. Кори Тейлор, которому в силу личных причин уже не в кайф работать ни в SLIPKNOT, ни в STONE SOUR, делает попсовый сольник; IHSAHN признается в творческой любви к A-HA — а вот, к примеру, фронтмен польских DECAPITATED Rafał «Rasta» Piotrowski замутил электронно-хип-хоповый-черт-знает-какой проект LUCY BURNS.
Интересно это, нужно или не нужно, вы можете прямо сейчас решить сами, посмотрев видео на песню «Ocooltica». Ну а Rafał объясняет, мол, необходимо было отвлечься от музыки, что сопровождает его в «обычное» время. «Мне было весело работать над LUCY BURNS: вместе с другом-электронщиком Mr. G мы побросали в экспериментальный котел множество звуков. Главная идея — абсолютная творческая свобода. То есть мы делаем что хотим, как хотим, вне лимитов, вне шаблонов, вне рамок».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 125
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