DECAPITATED: «96 дней за решеткой мы постоянно переживали проявления страха, невероятного стресса, депрессии и даже насилия»

Есть ли жизнь после чудовищного скандала и чудовищной несправедливости? Лидер оправданных DECAPITATED Wacław «Vogg» Kiełtyka утверждает, что группа готова вернуться. Хотя и по-прежнему отходит от пережитого стресса и тюремных кошмаров.

«Мы невиновны. Мы свободны. Мы дома. Мы готовы вернуться как группа, — написал музыкант, — хотя несколько последних месяцев были самым страшным и иррациональным периодом нашей жизни. Тюрьма — это жуткое место. 96 дней за решеткой и месяц вне ее мы постоянно переживали проявления страха, невероятного стресса, депрессии и даже насилия.

Попасть в тюрьму в чужой стране с обвинениями в уголовном преступлении — опыт поистине экстремальный. Такого не пожелаешь никому. Это стоило нам и нашим родным бесконечной череды тяжелых дней и бессонных ночей. Отмененные концерты обернулись для нас и наших семей потерей дохода, но, что еще хуже, случившееся повредило нашей профессиональной репутации в сообществе, которое мы любили и членами мы которого являлись в течение всей своей жизни.

К сожалению, будучи заключенными, мы не могли общаться с внешним миром, оставив дорогое нам метал-коммьюнити и фанатов без достоверной информации и официальных заявлений, посреди многочисленных постов в соцсетях и на новостных ресурсах, содержащих неверную информацию. Сами мы никоим образом не могли рассказывать о том, как развивается ситуация, — и, начитавшись ложных сообщений, многие, понятно, были шокированы. Они, почувствовав необходимость прокомментировать случившееся, обвиняли нас, не зная фактов и свидетельств защиты. Они слишком быстро составили свое мнение. И слишком публично.

В эпоху Интернета слишком просто стало навредить человеку, разрушить его жизнь, семью и карьеру. Так, отдельные СМИ и люди, не зная фактов, воспользовались «горячей темой» и, получив крупицу информации, построили, додумали вокруг нее собственную историю. Поэтому ежели кто еще не читал: наше дело закрыто. Обвинения сняты со всех участников.

Слова могут ранить. Слова имеют значение. Правда имеет значение.

Случается ли сексуальное насилие и преступления против женщин? Да, и это ужасно.

Случается ли так, что обвиняется невиновный? Да, и это также ужасно. Потому что фальшивое обвинение (без последующих последствий ни для обвинителя, ни для тех, кто распространял слова публичного осуждения) может изменить вашу жизнь в один момент. Сегодня ты проснулся, и все как обычно. А завтра ты за решеткой — с пометкой «преступник». Ты стигматизирован, прилюдно заклеймен, — и ничего не можешь с этим сделать, пассивно сидя и наблюдая, как разворачивается внезапная драма.

Но когда наконец все заканчивается, переживший кошмар, ты понимаешь: Интернет уже все забыл. Ты больше не «горячая тема». И не так уж многим теперь интересно рассказывать правду. Да и вообще мало кому эта правда нужна. Трудно чувствовать облегчение, столкнувшись со всем этим.

Мы не можем и никогда не примем чью-либо, постороннюю историю о том, какие мы есть. Поэтому мы решили вернуться как группа. Мы знаем, кто мы есть, и мы можем нести это знание с гордо поднятыми головами по жизни и в творческой деятельности.

Спасибо всем — родным, друзьям, другим музыкантам, нашим потрясающим фэнам — за веру и поддержку в чудовищной ситуации. Спасибо нашим невероятным юристам и всем, кто встал на нашу сторону: менеджменту и лейблу. Это бесценно: видеть множество людей, что были с нами, остались и останутся с нами в будущем. Сейчас важно вернуть свою жизнь назад: вернуться к людям, вещам и местам, что были отняты, ко всему, что стало видеться еще более ценным, чем раньше. Мы поистине благодарны за эту возможность».