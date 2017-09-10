Музыканты DECAPITATED арестованы за похищение женщины

Новостные ленты сегодня обежала криминальная история, завязавшаяся, казалось бы, на ровном месте. Группа DECAPITATED, гастролирующая с THY ART IS MURDER, FALLUJAH и GHOST BATH, была в полном составе арестована в Калифорнии по обвинению в похищении женщины после концерта в Спокане 31 августа.

криминал Decapitated Подробности пока смутны, понятно лишь, что некая фанатка (?) команды подала в суд на DECAPITATED за то, что после концерта ее похитили и удерживали против воли. Так, полиция округа Лос-Анджелес арестовала музыкантов — и в настоящий момент они ожидают транспортировки в Спокан (процесс, который, к слову, может занять недели).

В свою очередь, узнав об обвинениях еще в середине текущей недели, музыканты наняли адвоката, — по совету которого они выказали желание добровольно явиться в полицию Спокана для дачи показаний, однако их желание сотрудничать было проигнорировано. Далее, адвокат заявил, что имеются свидетели, готовые подтвердить, что женщина пришла к музыкантам добровольно — и так же спокойно от них ушла.

В общем… ждем душещипательных деталей. Пост буду обновлять по мере появления новых сведений.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Loretta 10.09.2017 в 18:40

    Как интересно. Четыре маньяка, работающие вместе, похитили, удерживали, не требовали выкуп, не скрывали имен и лиц, и в конце концов отпустили.)

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