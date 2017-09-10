Музыканты DECAPITATED арестованы за похищение женщины

Новостные ленты сегодня обежала криминальная история, завязавшаяся, казалось бы, на ровном месте. Группа DECAPITATED, гастролирующая с THY ART IS MURDER, FALLUJAH и GHOST BATH, была в полном составе арестована в Калифорнии по обвинению в похищении женщины после концерта в Спокане 31 августа.

Подробности пока смутны, понятно лишь, что некая фанатка (?) команды подала в суд на DECAPITATED за то, что после концерта ее похитили и удерживали против воли. Так, полиция округа Лос-Анджелес арестовала музыкантов — и в настоящий момент они ожидают транспортировки в Спокан (процесс, который, к слову, может занять недели).

В свою очередь, узнав об обвинениях еще в середине текущей недели, музыканты наняли адвоката, — по совету которого они выказали желание добровольно явиться в полицию Спокана для дачи показаний, однако их желание сотрудничать было проигнорировано. Далее, адвокат заявил, что имеются свидетели, готовые подтвердить, что женщина пришла к музыкантам добровольно — и так же спокойно от них ушла.

В общем… ждем душещипательных деталей. Пост буду обновлять по мере появления новых сведений.