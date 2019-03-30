Помогите родителям Adrian “Covan” Kowanek (ex-DECAPITATED) оплатить медицинские расходы

Продолжается кампания по сбору средств для семьи Кована из DECAPITATED, который по-прежнему парализован и нуждается в дорогостоящей терапии. По ссылке можно немного помочь родителям, которые долгие годы сражаются за его жизнь.

, рубрика(и): Быстрые новости

Количество просмотров: 90

поделиться в фэйсбуке
запостить вконтакт
в твиттер

Теги: ,

﻿

Есть что сказать? Пишите!

Оставьте свой комментарий

антиспам-проверка (введите число) *

Читайте также:

Немного для бодрости. Слушаем свежак от PROSTITUTE DISFIGUREMENT

Кому в субботний день не хватает легкости и бодрости, рекомендую свежеизданный шестой альбом голландских маньяков PROSTITUTE DISFIGUREMENT.

Close