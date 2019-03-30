Продолжается кампания по сбору средств для семьи Кована из DECAPITATED, который по-прежнему парализован и нуждается в дорогостоящей терапии. По ссылке можно немного помочь родителям, которые долгие годы сражаются за его жизнь.
Помогите родителям Adrian “Covan” Kowanek (ex-DECAPITATED) оплатить медицинские расходы
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
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Теги: Covan, Decapitated
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