decapitated
21.03.2022

DECAPITATED реализуют альбом с неплохим названием «Cancer Culture»

Новинки и новости

Cancer Culture — называется новый номерной альбом DECAPITATED, в которых после Anticult 2017-го успела поменяться ритм-секция. Лидер и единственный постоянный участник Vogg (с некоторых пор также играющий на гитаре в MACHINE HEAD) написал: «Наконец, после долгих месяцев ожидания, новый сингл и анонс полноформатника! Ожидания были очень высоки, поэтому на этом альбоме мы бросили себе самим серьезный вызов. И, как мне кажется, тяжкая работа себя оправдала.

Не поймите неправильно название диска — в нем заложено много смыслов. И вы будете удивлены материалом, который мы на этот раз подготовили».

По-моему, звучит любопытно.

Количество просмотров: 72

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *