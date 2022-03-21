21.03.2022
DECAPITATED реализуют альбом с неплохим названием «Cancer Culture»Новинки и новости
Cancer Culture — называется новый номерной альбом DECAPITATED, в которых после Anticult 2017-го успела поменяться ритм-секция. Лидер и единственный постоянный участник Vogg (с некоторых пор также играющий на гитаре в MACHINE HEAD) написал: «Наконец, после долгих месяцев ожидания, новый сингл и анонс полноформатника! Ожидания были очень высоки, поэтому на этом альбоме мы бросили себе самим серьезный вызов. И, как мне кажется, тяжкая работа себя оправдала.
Не поймите неправильно название диска — в нем заложено много смыслов. И вы будете удивлены материалом, который мы на этот раз подготовили».
По-моему, звучит любопытно.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 72
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