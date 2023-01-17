Не поверите, чем сегодня занимается Dave Lombardo! Слушаем его проект с женой VENAMORIS

А про «лучший голос Финляндии» Вилле Лайхалу …

Anastasiya:

Dimezis написал(а):

Лорна шор трилогией pain remains многим разорвала сердца, да и в целом альбом очень хороший.

Почему их нету в топе? :0

Можно было добавить их в рек…