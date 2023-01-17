Не поверите, чем сегодня занимается Dave Lombardo! Слушаем его проект с женой VENAMORIS

Не поверите, чем сегодня занимается Dave Lombardo! Слушаем его проект с женой VENAMORISНовинки и новости
Пока ненормальные интервьюеры продолжают задавать Дэйву бессмысленный вопрос «а ты бы пошел в SLAYER, если б группа собралась снова?», господин Ломбардо в свои 57 просто-таки нарасхват. Он делает классные штуки в DEAD CROSS, участвует в MR. BUNGLE (и числится в FANTOMAS), прислуживает социально-ориентированному Сатане в SATANIC PLANET, играет в SUICIDAL TENDENCIES и с прошлого года опять в TESTAMENT. А еще, как будто в сутках 50 часов и надо заполнить их барабанами полностью, вместе с женой маэстро замутил проект VENAMORIS. Еще раз доказав: удивлять он умеет!
VENAMORIS, в котором томно поет и играет на пианино Paula Lombardo, вообще не про метал. Он про мрачноватую полуночную нежность, сумрачные танцы теней за бокалом вина — нечто волнующее и интимное, не лишенное, однако, домашних призраков, шкафов и скелетов.
Дебютный альбом Drown In Emotion появится в феврале. Попробуйте для разнообразия!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 834
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Комментарии
Тварь:
Зануда:
atr:
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Памятник был поставлен в 2007 году (на деньги какого-то русского сообщества), так что ценности тому памятнику …
Тварь:
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Другой Александр:
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Anastasiya:
Dimezis написал(а):
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Почему их нету в топе? :0
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Dimezis:
Лорна шор трилогией pain remains многим разорвала сердца, да и в целом альбом очень хороший.
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