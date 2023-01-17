Venamoris
17.01.2023

Не поверите, чем сегодня занимается Dave Lombardo! Слушаем его проект с женой VENAMORIS

Новинки и новости

Пока ненормальные интервьюеры продолжают задавать Дэйву бессмысленный вопрос «а ты бы пошел в SLAYER, если б группа собралась снова?», господин Ломбардо в свои 57 просто-таки нарасхват. Он делает классные штуки в DEAD CROSS, участвует в MR. BUNGLE (и числится в FANTOMAS), прислуживает социально-ориентированному Сатане в SATANIC PLANET, играет в SUICIDAL TENDENCIES и с прошлого года опять в TESTAMENT. А еще, как будто в сутках 50 часов и надо заполнить их барабанами полностью, вместе с женой маэстро замутил проект VENAMORIS. Еще раз доказав: удивлять он умеет!

VENAMORIS, в котором томно поет и играет на пианино Paula Lombardo, вообще не про метал. Он про мрачноватую полуночную нежность, сумрачные танцы теней за бокалом вина — нечто волнующее и интимное, не лишенное, однако, домашних призраков, шкафов и скелетов.

Дебютный альбом Drown In Emotion появится в феврале. Попробуйте для разнообразия!

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1 comment

  • Зануда написал(а):

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