dead cross band
27.07.2022

Живей всех живых: DEAD CROSS (Mike Patton, Dave Lombardo) выпускают второй альбом

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Еще одно убедительное доказательство, что Майку Пэттону лучше: в октябре выходит второй полноформатник его хардкоровой группы DEAD CROSS II. Как, может быть, кто-то помнит, в проекте также участвуют Dave Lombardo, Justin Pearson (THE LOCUST, RETOX), Michael Crain (RETOX, FESTIVAL OF DEAD DEER) — причем для Майка также случилась своего рода терапия после ракового диагноза и последующего трудного, изматывающего лечения.

Как написал музыкант, DEAD CROSS буквально поднял его из постели; и прослушав стартовый сингл «Reign Of Error», тому охотно веришь! Есть мнение, что — как и первый диск Dead Cross (2017) — подобная бодрость способна поднять не то что бы из постели, но даже, возможно, и из могилы.

Здоровья и сил всем причастным!

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