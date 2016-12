Dave Lombardo: «10 альбомов, которые изменили мою жизнь»

DEAD CROSS — так называется новая супергруппа, на барабанах в которой играет Dave Lombardo, а за микрофоном стоит Mike Patton. Также в коллективе участвуют музыканты RETOX Justin Pearson и Michael Crain, а дебютный релиз запланирован на 2017 год. «После трагедии в Париже, — сказал Дэйв, — я чувствую себя взбешенным. Злюсь и негодую. Ведь это случилось так близко. Я мог бы стоять на сцене Bataclan в этот вечер — и меня бесит мысль о том, что некий сукин сын ворвался в зал и начал отстреливать людям головы. Я чертовски зол — поэтому, записывая новую музыку, стараюсь выплеснуть скопившуюся агрессию и негатив, все то дерьмо, что мешает нормально жить. Сладкой альтернативщинки там не будет, ничего подобного. Коль скоро мое имя ассоциируется с трэш-металом и хардкором… вы знаете, чего ожидать».

Буквально же этой осенью Ломбардо рассказал журналу Teamrock, какие альбомы считает самыми важными в своей жизни. И, безотносительно к Парижу и DEAD CROSS, просто ради чистого любопытства предлагаю проехаться по выбранной музыкантом десятке.

Первым альбомом, который я купил в своей жизни, был…

KISS Alive! (1975)

«Обложка альбома была сногсшибательна: все эти насыщенные цвета, просто ааах! Альбом вышел двойным, поэтому можно было перевернуть пластинку — а оттуда на тебя смотрела огромная толпа фанатов. (Которые, впрочем, как я узнал позднее, не имели особого отношения к KISS.) Тем не менее, для меня 13-летнего Alive! был настоящей находкой.

Первым альбомом, под который у меня случился секс, был…

PIGFACE Fook (1992)

«Кажется, да, этот. Точно не помню, ибо был в полном говне. Ну и никакой, конечно, романтики: музыка играла просто где-то на фоне… Ну да, да, странный выбор для постельной сцены, полностью с вами согласен».





Альбом, под который я нарушаю скоростной режим…

THE PRODIGY Invaders Must Die (2009)

«Очень солидный, мощный альбом. Люблю индустриально-механистический саунд с металлической ноткой… и исступленностью, которая присуща THE PRODIGY. Вруби этот диск в машине — и я полечу на первой космической».

Альбом, который выпускать не стоило никогда…

KISS Dynasty (1979)

«Именно там фигурирует «I Was Made For Lovin’ You», да? Ужасная песня. Когда этот альбом вышел, я был чертовски разочарован — и, по сути, потерял тогда всякий интерес к героям детства KISS».

Лучшая обложка альбома, на мой вкус…

SLAYER Reign In Blood (1986)

«Для своего времени она была просто шикарна. Этот чувак на переднем плане, напоминающий принца Чарльза, поддерживающий дьявольский трон… просто отлично. Безусловно, у Hell Awaits тоже крутой кавер, но он, на мой вкус, чуть более фэнтезийный. А вот у Reign In Blood все стильно и кошмарно — ровно как надо».

Альбом, который бы я хотел записать…

THE JIMI HENDRIX EXPERIENCE Are You Experienced? (1967)

«Никогда всерьез не думал над этим вопросом — на самом деле, мне совершенно хватает дискографии, к которой я приложил руку. Но если уж выбирать… то пускай будет этот. Только послушайте эти восхитительные барабаны! Mitch Mitchell всегда был в числе самых моих любимых драммеров».

Объясняя ребенку, что такое метал, я бы вручил копию…

JUDAS PRIEST British Steel (1980)

«Хэви-метал высокой пробы, отлично слушающийся и по сей день. Просто-таки образцовый хэви! Здесь есть все: звук, риффы, мелодии, вокал — и эта особая терпкость в голосе Роба. Оторваться от прослушивания этого диска решительно невозможно».

Никто не поверит, но меня есть диск…

Amy Winehouse Back To Black (2006)

«Отличный альбом, очень нравится. Да и вообще, на самом деле, в моем iPod завалялась масса всякого разного. Компиляция диско-музыки… Элтон Джон. Синатра. Элвис. INXS! Хахаха. Кажется, подборочка создавалась еще до того, как в природе изобрели компакт-диски…»

На моих похоронах я бы хотел, чтобы включили…

Beethoven – собрание сочинений

«Даже не знаю… я об этом не думал. Но наверняка что-нибудь классическое. Лист, Шопен… или нет, лучше Бетховен. Он для этого достаточно мрачен и печален. Но определенно не Моцарт — мне его музыка кажется слишком позитивной».

Хотел бы, чтобы меня запомнили по альбому…

FANTOMAS The Director’s Cut (2001)

«Хотя, конечно, и Reign In Blood тоже. А еще The Gathering TESTAMENT — офигенный же, на самом деле, релиз. Тем не менее, я бы не хотел зацикливаться на трэш-метале, поэтому назову The Director’s Cut. О его записи, о тех временах, о той группе сохранились дивные воспоминания. Просто огненные, столько всего было всякого!.. А еще на этом альбоме я серьезно развернулся как драммер, в разных жанрах и техниках».