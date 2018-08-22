Гитарист TESTAMENT продолжает издеваться над блэком. Новое видео DRAGONLORD «Northlanders»

Не так давно рассказывалось о том, как гитарист TESTAMENT Eric Peterson продает блэк-метал комикс о персонаже The Burner, который прибыл с планеты драконов. И, к сожалению, американец на этом не остановился. Посмотрев сериал «Викинги», он решил продолжить дискографию своего проекта DRAGONLORD (последний лонгплей которого вышел в 2005-м) альбомом Dominion и снял видео на новую песню «Northlanders».
«Это первая тема, которую я сочинил для Dominion, — похвастался музыкант, — как раз-таки под очевидным влиянием «Викингов» на History Channel. Конечно, таких бюджетов в моем распоряжении нет, но, тем не менее, мне очень нравится этот клип, ибо он включает в себя все, чем должен быть блэк-метал: жесткость и прямолинейную сырость!»
Короче, если вдруг вы скучали по третьесортному трибьюту DIMMU BORGIR, то вот же оно!
Обоссы меня господь, ну и халтура. С другой стороны, у Testament все отлично, так что пусть живет.
какой же это блэк? ну может blackened heavy metal который без этих дурацких хоралов и повсеместных клавишных (хотя в середке клава так хорошо добавила атмосферы) был бы вполне неплох, даже и с макияжем в клипе.