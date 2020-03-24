Chuck Billy из TESTAMENT болен коронавирусом

Напасть, конечно, не миновала музыкантов — так, вернувшийся из европейского турне в составе EXODUS, DEATH ANGEL и TESTAMENT Chuck Billy, а также техники его группы оказались больны мерзким «ковидом». Кроме того, болеет жена музыканта — но, вроде, ничего страшного им не грозит. Симптомы коронавируса сейчас также испытывает болеющий Gary Holt из EXODUS — он в настоящий момент ждет результатов теста. Но вроде тоже держится.

Гораздо хуже обстоят дела у барабанщика DEATH ANGEL Will Carroll, который в настоящий момент находится в реанимации и, говорят, плох (хотя виноват этот вирус или нет, пока точно не ясно). Будем надеяться, все переживут весну 2020 — и отмены концертов будут худшими из новостей музыкального мира!

, рубрика(и): Быстрые новости

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