SATANIC PLANET: как Dave Lombardo продал душу Сатане

SATANIC PLANET: как Dave Lombardo продал душу СатанеНовинки и новости
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чудовищ проекты, и вот очередной. Самый главный и заслуженный сатанист США, обладатель трудового ордена Бафомета и 666 лепешками 689 ипостасей Верховного Козла, сооснователь и пресс-атташе Храма Сатаны Lucien Greaves в сотрудничестве с Dave Lombardo (хотя по представленному ниже треку так сразу и не скажешь, на кой он там нужен), хип-хоп и панк продюсером, музыкантом PLANET B Luke Henshaw, а также бас-гитаристом DEAD CROSS Justin Pearson, замутили музыкальный проект SATANIC PLANET, посвященный… догадайтесь, кому.
Дебютный альбом Baphomet, как обещают, вскоре появится во всех церковных лавках планеты, а одноименный сингл и видео доступны к немедленному ознакомлению. Причем дьявольщины в нем так напихано столько, что, мне кажется, даже Сакис из ROTTING CHROST, посмотрев, побежит в ближайший греческий храм ставить свечку. Музыкально же… звучит это странно.
As it is above
So it is below
As moon is to sun
The two become one
Cruel Benevolent
The infidel Hierophant
The Truth, the Liar
The frozen and the fire
The loved, the hated
The words all left unstated
Atop and under
The silence and the thunder
The Ugly
The Beautiful
The two sides of the spectacle
The wolves
Are as the sheep
The dreamer is not asleep
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 239
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Чем то напомнило нетленный Diabolos Rising .
Satanic Temple — эталоннейшие петухи (леваки, гуманисты, атеисты — полный набор), по сравнению с которыми даже местные звёзды блэка типа дымной лотвы или группы хорн — злющие сатанисты и серьёзные люди.
Ну, они знатно троллируют местных баптистов, как минимум. И полезные инициативы проводят. Так что ничего против не имею Хотя по сути, атеисты и есть.
Anastasiya написал(а):
Ну, они знатно троллируют местных баптистов, как минимум. И полезные инициативы проводят.
Это всё прекрасно, но как оно соотносится с названием? Если бы данная организация именовала себя «tralling demon temple» — я бы не знал о её существовании и мне было бы пофиг. А так уж шибко много они на себя берут.
Для несведущих, этим кренделям даже лавей (тоже пидорас, в принципе) «слишком жесток».
КисаВоробьянинов написал(а):
Это всё прекрасно, но как оно соотносится с названием
В их случае, я так понимаю, «сатана» рассматривается не как антоним бога, а как противопоставление божественному, сакральному, религиозному в принципе. При том, что формально организация позиционирует себя как религиозная. Сложно, да. Но если подумать — а чем должен в идеале заниматься Храм Сатаны?