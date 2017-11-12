STONE SOUR в Минске. С «золотым дождем» Кори

Концертное агентство «Концерт Холл Групп», вернувшись из нехорошей временной паузы, немедленно взяло быка за рога, сделав своим первым громким анонсом STONE SOUR. Что не то чтобы закрыло, но, скорее, прикрыло гештальт по привозу в Минск Кори Тейлора: со SLIPKNOT в прошлый раз — причем не по вине минчан — не сложилось. Так давайте хотя бы STONE SOUR. Кстати, такой же позиции придерживалась и часть посетителей шоу: несмотря на то, что в жизни Тейлора SS появились раньше маскированных ню-металистов, на сегодняшний день именно они воспринимаются как его сайд-проект. Приятный, да (и ударный Hydrograd — тому подтверждение!), но все-таки далеко не настолько крутой и оригинальный.

обзоры концертов Stone Sour Corey Taylor

Людей собралось тысячи полторы. Не «Минск-Арена», конечно, — и даже не Дворец Спорта, который тем же вечером в очередной раз штурмовали слащавые HURTS (собрав, кстати, тысячи четыре фанатов, преимущественно из числа девочек). Но вполне себе «Falcon Club», который оказался достаточно просторным и гостеприимным для радостно-пестрой восторженной минской толпы, возбужденно обсуждавшей в очередях идеи флэшмобов. Единственное, звук в зале не особенно впечатлил: он, казалось, плавал между высокими лофт-потолками площадки, а трехгитарная пачка звучала неразборчиво.

обзоры концертов Stone Sour Corey Taylor

Но да впрочем… кому какое дело до звука? Если у тебя есть «30/30-150», «Made Of Scars», «Through Glass»; вокруг толпы поющих, орущих и скачущих коллег по музыкальным пристрастиям; а еще прямо здесь — живой, гладкий и энергичный, как заяц из рекламы батареек, — ураганом носится по сцене сам замечательный татуированный Кори, улыбаясь, тряся кучерявой головой, крутясь волчком и излучая харизматические волны цунамиобразных масштабов?

Тейлор заслонил собою всю группу, как бы инструментальщики ни старались, дружелюбно позируя, высекать свои партии. Тейлора было так много — открытого, лучезарного, общительно-шумного, обильно пересыпающего «факами» и «мазафаками» свои прочувствованные обращения к публике, — что остальные (крутые, к слову, мужики, что давешний кореш и соратник Кори Джош Рэнд, что Джонни Чоу, что Рой Майорга) на его фоне совершенно терялись. Этот невысокий крепко сбитый человек становился на сцене жарким и грандиозным, как солнце; перетягивал все внимание; беспрестанно заводил и подбрасывал зал метким словом-призывом; взаимодействовал, колбасился и играл на гитаре; ловил лифчик из фанки; а еще, главное, пел. Причем делал это по-настоящему здорово.

обзоры концертов Stone Sour Corey Taylor

А когда слова и тексты кончались, он вытаскивал агрегат, стреляющий в зал золочеными блестками, поверх чего — для наилучшего, вероятно, приклеивания, — забрызгивал первые ряды водой из бутылок. Этакий золотой дождь, в ответ на который старина Фрейд, наверное б, покачал головой. А то и ушел в оголтелый хедбэнгинг.

«Я счастлив наконец оказаться в Минске! Это большая честь — играть для вас!» — трогательно заявлял фронтмен разгоряченному залу, ощетинившемуся флэшмобными мириадами черепков и живо подвывающему в ответ на каждую реплику музыканта.

обзоры концертов Stone Sour Corey Taylor

А когда все завершится, пройдет и бис, и — на едином дыхании! — целых 17 песен концерта (список которых можно глянуть вот тут), Кори, уже едва не плача от умиления, клятвенно пообещает вернуться еще. К этим «безумным мазафакерам», которые сделали его ноябрьский вечер.

обзоры концертов Stone Sour Corey Taylor

Прощаясь уже и уходя (почему-то под джексоновский «Beat It»), музыканты устроили дополнительное мини-шоу, раскланиваясь, гримасничая и обнимаясь, радуясь себе и фанатам, а также, очевидно, получая от всего этого факин стаффа такое же искреннее удовольствие, как и 25 лет назад. Эмоциональные, душевные — и, несмотря на все годы, чарты и статусы — по-прежнему во многом воодушевленные пацаны, занятые любимым хобби. Поэтому… SLIPKNOT теперь хочется больше обычного: если даже STONE SOUR, утяжеляясь вживую, способен настолько качать и искрить, то, чую, если доедут «слипноты», будет адок.

Ну а пока… смотрим фото!

(Две последние картинки в статье взяты из официальной встречи в фб.)

, рубрика(и): Stone Sour Блог

Количество просмотров: 699

поделиться в фэйсбуке
запостить вконтакт
в твиттер

Теги: , ,

﻿

Комментарии

(* если хотите процитировать чей-либо комментарий, нажмите на красную ссылку >>> под ним; для цитирования части комментария выделите нужный текст и опять-таки нажмите на эту ссылку)

  1. Елена 13.11.2017 в 02:54

    «(Две последние картинки в статье взяты из официальной встречи в вк, автор Елена Курсик.)» —
    я не автор, фото с оф. страницы группы в фейсбук https://www.facebook.com/stonesour/posts/10156914524059578

    >>>
  2. Tular 13.11.2017 в 03:13

    Судя по фоткам, какой-то неплохой клуб.

    >>>
  3. Anastasiya 13.11.2017 в 11:44

    Елена написал(а):
    «(Две последние картинки в статье взяты из официальной встречи в вк, автор Елена Курсик.)» —
    я не автор, фото с оф. страницы группы в фейсбук https://www.facebook.com/stonesour/posts/10156914524059578

    Ок, спасибо за инфу!

    >>>
  4. Зеля 13.11.2017 в 11:45

    Отличный концерт, мне всё понравилось!!!

    >>>
  5. Anastasiya 13.11.2017 в 11:47

    Tular написал(а):
    Судя по фоткам, какой-то неплохой клуб.

    Социально-ориентированная версия «Прайм-Холла» ))) В смысле да, норм. Чисто, много места, есть сидения и трибуны для тех, кто устает, бюджетная кафеха. Единственное, гардероб погряз в пробке в конце мероприятия: стояли там в плотненькой и потненькой толпе, наверное, с полчаса.

    >>>
  6. Жорик 13.11.2017 в 12:27

    Шлак а не клуб, звук гуляет просто аццки

    >>>
  7. Зеля 13.11.2017 в 12:39

    В «Репаблике» тоже гуляет. Но кто умеет, тот отстраивает!

    >>>
  8. Батхед 13.11.2017 в 12:47

    и самый главный вопрос. Что там по бару?

    >>>
  9. Anastasiya 13.11.2017 в 13:01

    Жорик написал(а):
    Шлак а не клуб, звук гуляет просто аццки

    Звук как во Дворце Спорта, неровный. Но я там в первый раз, может, это только SS не повезло)

    >>>
  10. Anastasiya 13.11.2017 в 13:03

    Батхед написал(а):
    и самый главный вопрос. Что там по бару?

    Там скорее мини-кафеха при клубе. Кофе был по 3.50, пиво вроде 4 разливное чешское, 7 — бутылочное.

    >>>

Оставьте свой комментарий

антиспам-проверка (введите число) *

Читайте также:

Так жить можно! Какие дома продают рок-звезды

Люблю иногда почитать рубрику Варламова "Так жить нельзя". И вот, аккурат после любования очередным роскошным шедевром, на глаза попалось объявление о продаже гавайского особняка Сэмми Хагара. Также не так давно выставляли на...

Close