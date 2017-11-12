STONE SOUR в Минске. С «золотым дождем» Кори

Концертное агентство «Концерт Холл Групп», вернувшись из нехорошей временной паузы, немедленно взяло быка за рога, сделав своим первым громким анонсом STONE SOUR. Что не то чтобы закрыло, но, скорее, прикрыло гештальт по привозу в Минск Кори Тейлора: со SLIPKNOT в прошлый раз — причем не по вине минчан — не сложилось. Так давайте хотя бы STONE SOUR. Кстати, такой же позиции придерживалась и часть посетителей шоу: несмотря на то, что в жизни Тейлора SS появились раньше маскированных ню-металистов, на сегодняшний день именно они воспринимаются как его сайд-проект. Приятный, да (и ударный Hydrograd — тому подтверждение!), но все-таки далеко не настолько крутой и оригинальный.

Людей собралось тысячи полторы. Не «Минск-Арена», конечно, — и даже не Дворец Спорта, который тем же вечером в очередной раз штурмовали слащавые HURTS (собрав, кстати, тысячи четыре фанатов, преимущественно из числа девочек). Но вполне себе «Falcon Club», который оказался достаточно просторным и гостеприимным для радостно-пестрой восторженной минской толпы, возбужденно обсуждавшей в очередях идеи флэшмобов. Единственное, звук в зале не особенно впечатлил: он, казалось, плавал между высокими лофт-потолками площадки, а трехгитарная пачка звучала неразборчиво.

Но да впрочем… кому какое дело до звука? Если у тебя есть «30/30-150», «Made Of Scars», «Through Glass»; вокруг толпы поющих, орущих и скачущих коллег по музыкальным пристрастиям; а еще прямо здесь — живой, гладкий и энергичный, как заяц из рекламы батареек, — ураганом носится по сцене сам замечательный татуированный Кори, улыбаясь, тряся кучерявой головой, крутясь волчком и излучая харизматические волны цунамиобразных масштабов?

Тейлор заслонил собою всю группу, как бы инструментальщики ни старались, дружелюбно позируя, высекать свои партии. Тейлора было так много — открытого, лучезарного, общительно-шумного, обильно пересыпающего «факами» и «мазафаками» свои прочувствованные обращения к публике, — что остальные (крутые, к слову, мужики, что давешний кореш и соратник Кори Джош Рэнд, что Джонни Чоу, что Рой Майорга) на его фоне совершенно терялись. Этот невысокий крепко сбитый человек становился на сцене жарким и грандиозным, как солнце; перетягивал все внимание; беспрестанно заводил и подбрасывал зал метким словом-призывом; взаимодействовал, колбасился и играл на гитаре; ловил лифчик из фанки; а еще, главное, пел. Причем делал это по-настоящему здорово.

А когда слова и тексты кончались, он вытаскивал агрегат, стреляющий в зал золочеными блестками, поверх чего — для наилучшего, вероятно, приклеивания, — забрызгивал первые ряды водой из бутылок. Этакий золотой дождь, в ответ на который старина Фрейд, наверное б, покачал головой. А то и ушел в оголтелый хедбэнгинг.

«Я счастлив наконец оказаться в Минске! Это большая честь — играть для вас!» — трогательно заявлял фронтмен разгоряченному залу, ощетинившемуся флэшмобными мириадами черепков и живо подвывающему в ответ на каждую реплику музыканта.

А когда все завершится, пройдет и бис, и — на едином дыхании! — целых 17 песен концерта (список которых можно глянуть вот тут), Кори, уже едва не плача от умиления, клятвенно пообещает вернуться еще. К этим «безумным мазафакерам», которые сделали его ноябрьский вечер.

Прощаясь уже и уходя (почему-то под джексоновский «Beat It»), музыканты устроили дополнительное мини-шоу, раскланиваясь, гримасничая и обнимаясь, радуясь себе и фанатам, а также, очевидно, получая от всего этого факин стаффа такое же искреннее удовольствие, как и 25 лет назад. Эмоциональные, душевные — и, несмотря на все годы, чарты и статусы — по-прежнему во многом воодушевленные пацаны, занятые любимым хобби. Поэтому… SLIPKNOT теперь хочется больше обычного: если даже STONE SOUR, утяжеляясь вживую, способен настолько качать и искрить, то, чую, если доедут «слипноты», будет адок.

Ну а пока… смотрим фото!

(Две последние картинки в статье взяты из официальной встречи в фб.)