STONE SOUR, Corey Taylor: «Если мы останемся последней рок-группой на сцене, то так тому и быть»

В последние дни июня появился шестой полноформатник STONE SOUR Hydrograd — альбом, на сегодня не только порвавший мировые чарты, но и получивший высокие оценки музпрессы: за изящное сочетание хитовости с жесткостью, за разнообразие и непосредственность жанрового балансирования, будь то хардрок, грувовый модерн, ню-метал или практически поп-рок; с чувством, что «хард» и «лайт» не только успешно сосуществуют, но и, переплетаясь, формируют живое, упругое фирменное звучание коллектива. Hydrograd — это действительно лучший, наиболее органичный и энергичный релиз STONE SOUR за долгие годы, и тем более приятно, что ноябрьский концерт в Минске выпадет именно на его презентацию.

«Альбом записывался в студии в «живом» режиме, — говорит Corey Taylor, — так же, как проходила работа над нашим дебютным релизом. Не специально — просто поджимали сроки. Ну и, с другой стороны, вероятно, мы подсознательно стремились вернуться к истокам — заново ощутить ту самую энергетику, ту атмосферу и кураж. Живая запись позволяет избежать стерильности; запечатлевает, как фотокамера, восторг и вдохновение текущей минуты. Нам не нужно было возвращаться к отдельным партиям, переписывать и переделывать какие-то куски. Мы достаточно хороши, чтобы сразу работать «на чистовик».

«Люди продолжают утверждать, мол, рок умер, но не понимают сами, что они несут, — продолжает музыкант, — по мне так мертво то, чем никто не занимается. А все остальное — болтовня. 40 лет назад говорили: «Диско погубило рок-музыку!» Да ладно, ребята! Че, правда, что ли?.. Мне печально видеть, что в наши дни многие артисты пренебрежительно относятся к понятию «рок», стремятся от него откреститься, называя свой стиль как угодно, но только не роком. Я считаю, это претенциозное дерьмецо. Как будто бы «rock» — это что-то дурное и играть его стыдно.

В том, что касается STONE SOUR, мы никогда не претендовали на иные определения. Мы гордимся тем, что мы хардрок-команда — которая, тем не менее, может играть что угодно. То есть не обязательно заморачиваться на чистоте жанра — но нет ни малейшей необходимости придумывать себе все эти хитрожопые статусы. Так что если мы останемся последней рок-группой на сцене, то так тому и быть. Мы от этой термина, от этого стиля не отвернемся никогда, потому что, сделав это, ты начинаешь выглядеть дурачком. А я лично дурачком выглядеть не хочу».