Метал-топ 10 на все времена. Corey Taylor

Осталось чуть больше недели до того момента, как Corey Taylor шагнет на осеннюю белорусскую землю, привезя нам свой STONE SOUR. А также один из его лучших релизов на сегодняшний день — альбом Hydrograd. Покамест же предлагаю покопаться в фонотеке музыканта — выяснить, какие метал-альбомы он считает наиболее важными в своей жизни.

ANTHRAX Worship Music (2011)

Давайте скажем так: я вырос на альбоме ANTHRAX Among The Living 1987 года и выбрал бы его для своего топа, если б группа не записала Worship Music.

IRON MAIDEN Somewhere In Time (1986)

«Wasted Years» оставалась моим чертовым саундтреком на долгие годы, и до сих пор считаю, что это одна из наиболее совершенных хэви-метал песен на все времена. Именно как песня — я сейчас не беру в расчет отдельные риффы или нечто подобное.

JUDAS PRIEST Screaming For Vengeance (1982)



Мне кажется, «присты» недооценены многими слушателями. То есть люди помнят, с чего группа начинала, но редко берут в расчет всю ее дискографию: насколько менялась, оставаясь полной вдохновения, команда с каждым релизом.

KORN Korn (1994)

Мы начали забывать, насколько взрывными, остроактуальными были KORN, когда они появились на сцене. Как по мне, то я бы поставил этот альбом на уровень Appetite и Nevermind — если оценивать степень его культурного влияния.

MEGADETH Peace Sells… But Who’s Buying? (1986)

Говоря о MEGADETH, многие предпочитают Rust In Peace, и это можно понять. Но по мне, так у Rust In Peace слишком чистый продакшен — в то время как Peace Sells несет насыщенный трэш-метал заряд.

METAL CHURCH The Dark (1986)

Крайне, сука, недооцененный альбом! А ведь он исключительно офигенный.

METALLICA Master Of Puppets (1986)

Это мой любимый метал-альбом. Идеальный. В нем нет ни единой детали, которую нужно было бы исправлять. Не было и не будет.

PANTERA Far Beyond Driven (1994)

Far Beyond Driven был для меня первым образцом современного модерн-метал продакшна.

SEPULTURA Roots (1996)

Помимо Iowa, это, вероятно, один из самых жирных, плотных, тяжелых по звуку альбомов на моей памяти. А еще он невероятно великолепен и крут.

WHITE ZOMBIE Astro-Creep: 2000 — Songs Of Love, Destruction And Other Synthetic Delusions Of The Electric Head (1995)

«Super-Charger Heaven» — это одна из самых, сука, тяжеленных вещей, которые я когда-либо слышал за свою жизнь!