Метал-топ 10 на все времена. Corey Taylor

Осталось чуть больше недели до того момента, как Corey Taylor шагнет на осеннюю белорусскую землю, привезя нам свой STONE SOUR. А также один из его лучших релизов на сегодняшний день — альбом Hydrograd. Покамест же предлагаю покопаться в фонотеке музыканта — выяснить, какие метал-альбомы он считает наиболее важными в своей жизни.

топ 5 всех времен Stone Sour Slipknot Corey Taylor

топ 5 всех времен Stone Sour Slipknot Corey Taylor ANTHRAX Worship Music (2011)

Давайте скажем так: я вырос на альбоме ANTHRAX Among The Living 1987 года и выбрал бы его для своего топа, если б группа не записала Worship Music.

IRON MAIDEN Somewhere In Time (1986)

«Wasted Years» оставалась моим чертовым саундтреком на долгие годы, и до сих пор считаю, что это одна из наиболее совершенных хэви-метал песен на все времена. Именно как песня — я сейчас не беру в расчет отдельные риффы или нечто подобное.

топ 5 всех времен Stone Sour Slipknot Corey Taylor JUDAS PRIEST Screaming For Vengeance (1982)

Мне кажется, «присты» недооценены многими слушателями. То есть люди помнят, с чего группа начинала, но редко берут в расчет всю ее дискографию: насколько менялась, оставаясь полной вдохновения, команда с каждым релизом.

топ 5 всех времен Stone Sour Slipknot Corey Taylor KORN Korn (1994)

Мы начали забывать, насколько взрывными, остроактуальными были KORN, когда они появились на сцене. Как по мне, то я бы поставил этот альбом на уровень Appetite и Nevermind — если оценивать степень его культурного влияния.

топ 5 всех времен Stone Sour Slipknot Corey Taylor MEGADETH Peace Sells… But Who’s Buying? (1986)

Говоря о MEGADETH, многие предпочитают Rust In Peace, и это можно понять. Но по мне, так у Rust In Peace слишком чистый продакшен — в то время как Peace Sells несет насыщенный трэш-метал заряд.

топ 5 всех времен Stone Sour Slipknot Corey Taylor METAL CHURCH The Dark (1986)

Крайне, сука, недооцененный альбом! А ведь он исключительно офигенный.

METALLICA Master Of Puppets (1986)

Это мой любимый метал-альбом. Идеальный. В нем нет ни единой детали, которую нужно было бы исправлять. Не было и не будет.

топ 5 всех времен Stone Sour Slipknot Corey Taylor PANTERA Far Beyond Driven (1994)

Far Beyond Driven был для меня первым образцом современного модерн-метал продакшна.

SEPULTURA Roots (1996)

Помимо Iowa, это, вероятно, один из самых жирных, плотных, тяжелых по звуку альбомов на моей памяти. А еще он невероятно великолепен и крут.

WHITE ZOMBIE Astro-Creep: 2000 — Songs Of Love, Destruction And Other Synthetic Delusions Of The Electric Head (1995)

«Super-Charger Heaven» — это одна из самых, сука, тяжеленных вещей, которые я когда-либо слышал за свою жизнь!

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Sonne 04.11.2017 в 13:01

    Не помню такой Metal Church даже…

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  2. яблок 04.11.2017 в 16:08

    вы тогда под стол ходили в 1986

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  3. Dave "the rudy" 05.11.2017 в 00:12

    >я вырос на альбоме ANTHRAX Among The Living 1987 года
    далеко яблоко откатилось от своей яблони

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