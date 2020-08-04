Corey Taylor выпускает попсу. «Я не получал такого удовольствия со времен первого альбома SLIPKNOT»Блог
Corey Taylor в 2020-м подался в сольные артисты, и в октябре появится его дебютный лонгплей CMFT. На настоящий момент к прослушиванию доступны два сингла, «CMFT Must Be Stopped» и «Black Eyes Blue», представляющие собой довольно беззубый и мейнстримный поп-рок с элементами рэпа (в «CMFT Must Be Stopped» что-то неловко начитывают Tech N9ne и Kid Bookie). Все это не то чтобы не имеет права на существование — но, судя по комментариям на ютубах, уже вызывает пароксизмы страданий у фанатов SLIPKNOT и STONE SOUR.
..Просто подумайте — это тот же парень, что исполнял «Scissors» в SLIPKNOT
..Люблю Кори. Но кажется, это кризис среднего возраста
..Звучит как детский рэп для подростков-металхедов
..Такие проекты годятся лишь для того, чтобы демонстрировать своим друзьям. И то только по пьяни
..Corey Taylor открыл для себя limp Bizkit. С 20-летним опозданием
..Наверное, одна из худших песен, когда-либо услышанных в жизни. Но я все еще люблю Кори!
..Это кто, Imagine Dragons?
..Надо признать, это ужасно
..Если это выкинуть в мусорку, проблюется даже мусорка
С другой стороны, нашлось немало слушателей, что выступили за разнообразие да многогранность (мол, за что бы маггот-Мидас ни взялся, в любом случае превращается в золото) — так что, будем надеяться, тейлоровским друзьям никогда не придется писать вот такое. Да и сам он, похоже, доволен, как стадо слонов.
«Обожаю все, что я делал в прошлом, все свои проекты, но честно, такого удовольствия от записи, как с этим альбомом, я не получал со времен дебютника SLIPKNOT. Тогда было чувство: мы работаем сообща, вместе. Ничего подобного я не испытывал уже очень давно. Люди расходятся, отношения меняются, кто-то кому-то перестает нравиться… так бывает в коллективах, понимаете? Но сейчас, в работе над сольником, все происходило совершенно иначе, потому что я делал его со своими друзьями. Именно дружба легла в основу проекта, выступила творческим катализатором и вернула мне кайф работы над музыкой.
Я пришел к тому жизненному моменту, когда накал страстей и вызов — мол, надо записать великий альбом — уже не пленяет романтикой. Я вообще уже в это не верю. Я верю, что великие альбомы получаются из крутого материала. Достаточно написать хорошие песни и хорошо их сыграть с классными ребятами, повеселиться при этом как следует — и все, в результате великий альбом. Почему нет? Я устал быть несчастным, работая над музыкой. Я хочу сочинять и играть ее с теми, кто любит все это так же, как я».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 44
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Corey Taylor выпускает попсу. «Я не получал такого удовольствия со времен первого альбома SLIPKNOT»
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