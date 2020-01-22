Corey Taylor жалуется на стрим-сервисы: «За миллион просмотров на YouTube ты получишь долларов 400»

Corey Taylor в недавнем интервью поделился опытом работы со стриминговыми сервисами. Можно ли, например, успешному артисту жить на эти доходы?
«Я думаю, можно было бы жить на роялти, если б система работала по-другому. Если бы платили столько же, как, скажем, за радиоэфиры. Но пока выходят какие-то копейки — и у меня есть друзья-музыканты, участники популярных команд, которые вынуждены были уйти со сцены, чтобы нормально жить. Не за гроши.
Для групп среднего эшелона прогнозы плохие. Им лучше играть по локальным кабакам и собирать какую-то денежку в зависимости от количества посетителей, чем заниматься записью альбомов. С контрактами на лейблах немного легче, но и они забирают себе львиную долю прибыли. Так уж устроен бизнес.
До тех пор, пока музыканту не станут платить по справедливости, продолжится сраная борьба за выживание. Я предвидел, что к этому придет. Предвидел давно. Причем, надо сказать, у меня нет проблемы со стриминговыми сервисами. Проблема в том, что эти сервисы обдирают авторов.
Самые низкие расценки у YouTube. Просмотр приносит где-то 0.04 цента. Так, за миллион ты получаешь баксов четыреста, насколько я могу посчитать в голове говноцифры. Жить с таких доходов невозможно. Ну и, надо сказать, не так много тех, у кого есть миллионы просмотров.
Владельцы компаний сидят на миллиардах баксов, скупают недвижимость и при этом не хотят платить талантливым музыкантам, пишущим песни. Людям, которые заработали им это бабло. Я считаю, это безумие. Это перебор. И что-то, конечно, должно поменяться — но пока не знаю, как именно».
Только физносители! Диски и винилы! Желательно с автографами)
Торренты — для молодёжи! Файлообменники по ссылкам с форумов и блогспотов!!!
А потом уже, если понравится, физноситель.
А иногда и сразу физноситель на предзаказ.
B тему раз: https://www.insidehook.com/daily_brief/music/over-a-quarter-of-2019s-physical-music-sales-came-from-vinyl
В тему два: https://twitter.com/VisualCap/status/1204568867525152768
И три: https://twitter.com/VisualCap/status/1208462152702390272
Бедняжка. всего доллар за такие труды. пусть приезжает в Минск и устраивается на Тракторный. доллар за каждый час работы получать будет
Извини,Corey Taylor , я не принес тебе и 0.04 цента…
Доброе утро, Кори! Поздновато встаёшь, уже все достаточно давно отписались на эту тему, теперь и ты прозрел. Ну что сказать, лучше поздно, чем никогда. :)
Merzbow написал(а):
Только физносители! Диски и винилы! Желательно с автографами)
Я вот свежего Abbath’а заказал. Так эти демоны пластинку выслали из США, а могли бы и из Франции это сделать. Доставка влетела в КОПЕЕЧКУ :-)
надо начинать вести стримы за донаты — по сути на этом Кори мог бы нормально поднимать
Виктор написал(а):
надо начинать вести стримы за донаты — по сути на этом Кори мог бы нормально поднимать
А вот и да. Куча каналов по WH40K с этого кормятся.
Хреново он умеет считать.
0,04 цента за миллион прослушиваний = 40 000 $.
Можно ж рекламу продавать на популярных каналах и в соцсетях, просто он не умеет.
Windrider написал(а):
Хреново он умеет считать.
0,04 цента за миллион прослушиваний = 40 000 $.
Нет, это 40 000 центов.
Merzbow написал(а):
Только физносители! Диски и винилы! Желательно с автографами)
Так не дохрена музыки услышишь
Ветошь написал(а):
Можно ж рекламу продавать на популярных каналах и в соцсетях, просто он не умеет.
Windrider написал(а):
Хреново он умеет считать.
0,04 цента за миллион прослушиваний = 40 000 $.
Нет, это 40 000 центов.
Вы абсолютно правы! Мой косяк.
Следовало написать:
0,04 доллара за миллион прослушиваний = 40 000 $
или
4 цента за миллион прослушиваний = 40 000 $.
Sonne написал(а):
Merzbow написал(а):
Только физносители! Диски и винилы! Желательно с автографами)
Так не дохрена музыки услышишь
Ну я просто все бабки на это трачу)
Ну ок, я ещё и синтезаторы покупаю))
Хмм, мой коммент потерялся
Короче, мне бэндкэмп ещё нравится, которого в списке нет, хотя физноситель глазу приятнее. А Кори зря ноет, ведь он зарабатывает еще на дисках, мерче и концертах.
Loretta написал(а):
Хмм, мой коммент потерялся
Короче, мне бэндкэмп ещё нравится, которого в списке нет, хотя физноситель глазу приятнее.
Bandcamp ещё хорош тем, что купил музыку, установил приложение на телефон — и слушай купленное на здоровье :)
BiOMeX написал(а):
Так эти демоны пластинку выслали из США, а могли бы и из Франции это сделать.
У Seasons of Mist два магазина. Для всего мира и для США отдельно. Внимательнее надо быть.