Corey Taylor жалуется на стрим-сервисы: «За миллион просмотров на YouTube ты получишь долларов 400»

Corey Taylor в недавнем интервью поделился опытом работы со стриминговыми сервисами. Можно ли, например, успешному артисту жить на эти доходы?

corey-taylor2020«Я думаю, можно было бы жить на роялти, если б система работала по-другому. Если бы платили столько же, как, скажем, за радиоэфиры. Но пока выходят какие-то копейки — и у меня есть друзья-музыканты, участники популярных команд, которые вынуждены были уйти со сцены, чтобы нормально жить. Не за гроши.

Для групп среднего эшелона прогнозы плохие. Им лучше играть по локальным кабакам и собирать какую-то денежку в зависимости от количества посетителей, чем заниматься записью альбомов. С контрактами на лейблах немного легче, но и они забирают себе львиную долю прибыли. Так уж устроен бизнес.

До тех пор, пока музыканту не станут платить по справедливости, продолжится сраная борьба за выживание. Я предвидел, что к этому придет. Предвидел давно. Причем, надо сказать, у меня нет проблемы со стриминговыми сервисами. Проблема в том, что эти сервисы обдирают авторов.

Самые низкие расценки у YouTube. Просмотр приносит где-то 0.04 цента. Так, за миллион ты получаешь баксов четыреста, насколько я могу посчитать в голове говноцифры. Жить с таких доходов невозможно. Ну и, надо сказать, не так много тех, у кого есть миллионы просмотров.

Владельцы компаний сидят на миллиардах баксов, скупают недвижимость и при этом не хотят платить талантливым музыкантам, пишущим песни. Людям, которые заработали им это бабло. Я считаю, это безумие. Это перебор. И что-то, конечно, должно поменяться — но пока не знаю, как именно».

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, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Merzbow 22.01.2020 в 08:30

    Только физносители! Диски и винилы! Желательно с автографами)

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  2. No 22.01.2020 в 08:40

    Торренты — для молодёжи! Файлообменники по ссылкам с форумов и блогспотов!!!
    А потом уже, если понравится, физноситель.
    А иногда и сразу физноситель на предзаказ.
    B тему раз: https://www.insidehook.com/daily_brief/music/over-a-quarter-of-2019s-physical-music-sales-came-from-vinyl
    В тему два: https://twitter.com/VisualCap/status/1204568867525152768
    И три: https://twitter.com/VisualCap/status/1208462152702390272

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  3. Батхед 22.01.2020 в 09:13

    Бедняжка. всего доллар за такие труды. пусть приезжает в Минск и устраивается на Тракторный. доллар за каждый час работы получать будет

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  4. послушник 22.01.2020 в 10:13

    Извини,Corey Taylor , я не принес тебе и 0.04 цента…

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  5. BiOMeX 22.01.2020 в 12:23

    Доброе утро, Кори! Поздновато встаёшь, уже все достаточно давно отписались на эту тему, теперь и ты прозрел. Ну что сказать, лучше поздно, чем никогда. :)

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  6. BiOMeX 22.01.2020 в 12:24

    Merzbow написал(а):
    Только физносители! Диски и винилы! Желательно с автографами)
    Я вот свежего Abbath’а заказал. Так эти демоны пластинку выслали из США, а могли бы и из Франции это сделать. Доставка влетела в КОПЕЕЧКУ :-)

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  7. Виктор 22.01.2020 в 14:07

    надо начинать вести стримы за донаты — по сути на этом Кори мог бы нормально поднимать

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  8. Ad Noctum 22.01.2020 в 14:41

    Виктор написал(а):
    надо начинать вести стримы за донаты — по сути на этом Кори мог бы нормально поднимать

    А вот и да. Куча каналов по WH40K с этого кормятся.

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  9. Windrider 22.01.2020 в 15:38

    Хреново он умеет считать.
    0,04 цента за миллион прослушиваний = 40 000 $.

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  10. Ветошь 22.01.2020 в 15:48

    Можно ж рекламу продавать на популярных каналах и в соцсетях, просто он не умеет.
    Windrider написал(а):

    Хреново он умеет считать.
    0,04 цента за миллион прослушиваний = 40 000 $.

    Нет, это 40 000 центов.

    >>>
  11. Sonne 22.01.2020 в 15:55

    Merzbow написал(а):
    Только физносители! Диски и винилы! Желательно с автографами)

    Так не дохрена музыки услышишь

    >>>
  12. Windrider 22.01.2020 в 16:04

    Ветошь написал(а):
    Можно ж рекламу продавать на популярных каналах и в соцсетях, просто он не умеет.
    Windrider написал(а):

    Хреново он умеет считать.
    0,04 цента за миллион прослушиваний = 40 000 $.

    Нет, это 40 000 центов.
    Вы абсолютно правы! Мой косяк.
    Следовало написать:
    0,04 доллара за миллион прослушиваний = 40 000 $
    или
    4 цента за миллион прослушиваний = 40 000 $.

    >>>
  13. Merzbow 22.01.2020 в 19:45

    Sonne написал(а):
    Merzbow написал(а):
    Только физносители! Диски и винилы! Желательно с автографами)

    Так не дохрена музыки услышишь
    Ну я просто все бабки на это трачу)
    Ну ок, я ещё и синтезаторы покупаю))

    >>>
  14. Loretta 22.01.2020 в 20:32

    Хмм, мой коммент потерялся
    Короче, мне бэндкэмп ещё нравится, которого в списке нет, хотя физноситель глазу приятнее. А Кори зря ноет, ведь он зарабатывает еще на дисках, мерче и концертах.

    >>>
  15. BiOMeX 23.01.2020 в 11:57

    Loretta написал(а):
    Хмм, мой коммент потерялся
    Короче, мне бэндкэмп ещё нравится, которого в списке нет, хотя физноситель глазу приятнее.
    Bandcamp ещё хорош тем, что купил музыку, установил приложение на телефон — и слушай купленное на здоровье :)

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  16. 666 23.01.2020 в 12:44

    BiOMeX написал(а):
    Так эти демоны пластинку выслали из США, а могли бы и из Франции это сделать.
    У Seasons of Mist два магазина. Для всего мира и для США отдельно. Внимательнее надо быть.

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