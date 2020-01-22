Corey Taylor жалуется на стрим-сервисы: «За миллион просмотров на YouTube ты получишь долларов 400»

Corey Taylor в недавнем интервью поделился опытом работы со стриминговыми сервисами. Можно ли, например, успешному артисту жить на эти доходы?

«Я думаю, можно было бы жить на роялти, если б система работала по-другому. Если бы платили столько же, как, скажем, за радиоэфиры. Но пока выходят какие-то копейки — и у меня есть друзья-музыканты, участники популярных команд, которые вынуждены были уйти со сцены, чтобы нормально жить. Не за гроши.

Для групп среднего эшелона прогнозы плохие. Им лучше играть по локальным кабакам и собирать какую-то денежку в зависимости от количества посетителей, чем заниматься записью альбомов. С контрактами на лейблах немного легче, но и они забирают себе львиную долю прибыли. Так уж устроен бизнес.

До тех пор, пока музыканту не станут платить по справедливости, продолжится сраная борьба за выживание. Я предвидел, что к этому придет. Предвидел давно. Причем, надо сказать, у меня нет проблемы со стриминговыми сервисами. Проблема в том, что эти сервисы обдирают авторов.

Самые низкие расценки у YouTube. Просмотр приносит где-то 0.04 цента. Так, за миллион ты получаешь баксов четыреста, насколько я могу посчитать в голове говноцифры. Жить с таких доходов невозможно. Ну и, надо сказать, не так много тех, у кого есть миллионы просмотров.

Владельцы компаний сидят на миллиардах баксов, скупают недвижимость и при этом не хотят платить талантливым музыкантам, пишущим песни. Людям, которые заработали им это бабло. Я считаю, это безумие. Это перебор. И что-то, конечно, должно поменяться — но пока не знаю, как именно».

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