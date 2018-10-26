Гитарист MANOWAR Karl Logan арестован за детскую порнографию

Я не знаю, что не так с этой осенью, но, как сказал вчера Tular, новости одна прекрасней другой. Сегодня репортеры раскопали информацию, что 9 августа был арестован гитарист группы MANOWAR Karl Logan, обвиняющийся в хранении детской порнографии.

криминал Manowar Karl Logan Позже музыканта выпустили под залог в $35000. Что со всем этим собирается делать группа MANOWAR, пока неизвестно (но видимо, после того, как новости попали в прессу, делать что-то придется): в настоящий момент музыканты играют прощальный тур «The Final Battle», и, например, 23 марта запланирован концерт в Минске.

В общем, будем ждать продолжения истории.

, рубрика(и): Блог

Количество просмотров: 698

поделиться в фэйсбуке
запостить вконтакт
в твиттер

Теги: , ,

﻿

Комментарии

(* если хотите процитировать чей-либо комментарий, нажмите на красную ссылку >>> под ним; для цитирования части комментария выделите нужный текст и опять-таки нажмите на эту ссылку)

  1. Tular 26.10.2018 в 12:43

    Вот тебе и «brazzers everywhere».

    >>>
  2. sopor666 26.10.2018 в 13:34

    Солдат ребёнка не обидит. Да…

    >>>
  3. Vuddy 26.10.2018 в 13:36

    видео принесите ему на канц нормального!! взрослого, так сказатЬ!

    П.С.:очень сложные примеры погнали для подтверждения 2х9=… фигасе

    >>>
  4. petrowitch 26.10.2018 в 14:30

    так а какие еще новости этой осенью?

    >>>
  5. Anastasiya 26.10.2018 в 14:33

    petrowitch написал(а):
    так а какие еще новости этой осенью?
    Я уже боюсь предугадывать

    >>>
  6. Diamond 26.10.2018 в 15:00

    Tular написал(а):
    Вот тебе и «brazzers everywhere».

    >>>
  7. Саван 26.10.2018 в 15:20

    Бляааа!

    >>>
  8. Nightranger 26.10.2018 в 16:32

    На показ байки, пиво, тёлки, а когда ни кто не видит…
    Что со всем этим делать? А скорее всего — ничего. Искать замену это анрил, отменять тур, значит остаться без последних кожаных штанов, да ещё на старости лет на старости лет, в худшем случае, или остаться без крупного профита, в лучшем.
    Так что единственный выход, продолжать тур с каменными как будто ничего и не было (ссылку кстати не открывает ни один из браузеров, по крайней мере у меня), А там глядишь и забудется. Ну а если уже совсем будут задалбывать вопросами, списывать всё на происки врагов и вообще, на то что арестованный чувак оказался полным тёзкой Логана.
    А больше всего поражает, то как можно было вообще спалиться. Это значит, что его кто то сдал или он уже был у копов на крючке.

    >>>
  9. Tular 26.10.2018 в 17:13

    Зато теперь, благодаря магшоту, знаем, что у него свой хаер, а не парик.

    >>>
  10. Тварь 26.10.2018 в 17:23

    А чо случилось-то? Он же их не чепульпекал, нет? Ну и в чем проблема?
    Я как вспомню свою работу, по «борьбе» с ЦП в 2010м году… Приходит тебе видос в очередном паблике в контактике, где девчуля лет 7 делает с собачкой такое, что мама-мия. Ты в ахуе, а она — довольная, смеется, рот до ушей — и все по новой. Проходит время и ты такой — «да вы задрали, я это видел уже раз 15 точно! пришлите что-нибудь новое на удаление, мне скучно!».
    Это вам не сцены, где девушки показательно убивают щенков и котят — вот от этого реально в_рот_мне_ноги.

    >>>
  11. Loretta 26.10.2018 в 17:29

    Nightranger написал(а):
    Так что единственный выход, продолжать тур
    Там недавно Дисней выкинули одного товарища на мороз за шутки в твиттере про педофилию хз-сколько-летней давности, сорвали график съёмок ‘стражей галактики 3′, потеряли кучу денег, но очень довольны собой. Невовремя старый извращенец попался. И куда он в тур поедет, если он под следствием.

    >>>
  12. Vile 26.10.2018 в 17:49

    всегда говорил,что с педохэвипауэр бандами что то не так-вот итог)))

    >>>
  13. Loretta 26.10.2018 в 18:47

    Тварь написал(а):
    Ну и в чем проблема?
    Издевательства над котятами снимают для удовольствия, и такие люди будут продолжать издеваться и снимать, даже если выложить некуда. А детское порно — оно ж ради денег. Нет зрителей — нет видео, ни один ребёнок при съёмках не пострадал.

    >>>
  14. Helena 26.10.2018 в 21:18

    На официальной страице Мановар во че написано https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10156074577818517&id=120910203516

    >>>
  15. Тварь 26.10.2018 в 21:29

    Loretta написал(а):
    А детское порно — оно ж ради денег.
    То есть детское порно для удовольствия не снимают? ОК.

    >>>
  16. Nightranger 26.10.2018 в 21:41

    Loretta написал(а):
    Невовремя старый извращенец попался. И куда он в тур поедет
    Теперь уже ни куда: Участники группы написали:

    Что касается ареста Карла Логана и предъявленных ему обвинений: Из-за того, что Карл и его адвокаты занимаются этими вопросами, на данный момент он не будет выступать с Manowar. Как бы там ни было, новый альбом и предстоящий тур не будут затронуты.

    >>>
  17. Veles 26.10.2018 в 23:01

    Вот это братья, вот это отношение!

    >>>
  18. Зеля 27.10.2018 в 01:24

    Ну что, братья молчали и скрывали как могли. Не отменять же турне! УплОчено!

    >>>

Оставьте свой комментарий

антиспам-проверка (введите число) *

Читайте также:

Экс-гитарист(ка) ABSU: «В корне раскола команды лежит дикая трансфобия со стороны остальных музыкантов»

Еще одна трансгендерная история, на этот раз с невеселым концом. Гитарист ABSU Matthew Moore, игравший под ником Vis Crom с 2009 по 2018 год, внезапно превратился в женщину по имени Мелисса. Что...

Close