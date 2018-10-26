Гитарист MANOWAR Karl Logan арестован за детскую порнографию

Я не знаю, что не так с этой осенью, но, как сказал вчера Tular, новости одна прекрасней другой. Сегодня репортеры раскопали информацию, что 9 августа был арестован гитарист группы MANOWAR Karl Logan, обвиняющийся в хранении детской порнографии.
Позже музыканта выпустили под залог в $35000. Что со всем этим собирается делать группа MANOWAR, пока неизвестно (но видимо, после того, как новости попали в прессу, делать что-то придется): в настоящий момент музыканты играют прощальный тур «The Final Battle», и, например, 23 марта запланирован концерт в Минске.
В общем, будем ждать продолжения истории.
Вот тебе и «brazzers everywhere».
Солдат ребёнка не обидит. Да…
видео принесите ему на канц нормального!! взрослого, так сказатЬ!
П.С.:очень сложные примеры погнали для подтверждения 2х9=… фигасе
так а какие еще новости этой осенью?
petrowitch написал(а):
так а какие еще новости этой осенью?
Я уже боюсь предугадывать
Tular написал(а):
Вот тебе и «brazzers everywhere».
Бляааа!
На показ байки, пиво, тёлки, а когда ни кто не видит…
Что со всем этим делать? А скорее всего — ничего. Искать замену это анрил, отменять тур, значит остаться без последних кожаных штанов, да ещё на старости лет на старости лет, в худшем случае, или остаться без крупного профита, в лучшем.
Так что единственный выход, продолжать тур с каменными как будто ничего и не было (ссылку кстати не открывает ни один из браузеров, по крайней мере у меня), А там глядишь и забудется. Ну а если уже совсем будут задалбывать вопросами, списывать всё на происки врагов и вообще, на то что арестованный чувак оказался полным тёзкой Логана.
А больше всего поражает, то как можно было вообще спалиться. Это значит, что его кто то сдал или он уже был у копов на крючке.
Зато теперь, благодаря магшоту, знаем, что у него свой хаер, а не парик.
А чо случилось-то? Он же их не чепульпекал, нет? Ну и в чем проблема?
Я как вспомню свою работу, по «борьбе» с ЦП в 2010м году… Приходит тебе видос в очередном паблике в контактике, где девчуля лет 7 делает с собачкой такое, что мама-мия. Ты в ахуе, а она — довольная, смеется, рот до ушей — и все по новой. Проходит время и ты такой — «да вы задрали, я это видел уже раз 15 точно! пришлите что-нибудь новое на удаление, мне скучно!».
Это вам не сцены, где девушки показательно убивают щенков и котят — вот от этого реально в_рот_мне_ноги.
Nightranger написал(а):
Так что единственный выход, продолжать тур
Там недавно Дисней выкинули одного товарища на мороз за шутки в твиттере про педофилию хз-сколько-летней давности, сорвали график съёмок ‘стражей галактики 3′, потеряли кучу денег, но очень довольны собой. Невовремя старый извращенец попался. И куда он в тур поедет, если он под следствием.
всегда говорил,что с педохэвипауэр бандами что то не так-вот итог)))
Тварь написал(а):
Ну и в чем проблема?
Издевательства над котятами снимают для удовольствия, и такие люди будут продолжать издеваться и снимать, даже если выложить некуда. А детское порно — оно ж ради денег. Нет зрителей — нет видео, ни один ребёнок при съёмках не пострадал.
На официальной страице Мановар во че написано https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10156074577818517&id=120910203516
Loretta написал(а):
А детское порно — оно ж ради денег.
То есть детское порно для удовольствия не снимают? ОК.
Loretta написал(а):
Невовремя старый извращенец попался. И куда он в тур поедет
Теперь уже ни куда: Участники группы написали:
Что касается ареста Карла Логана и предъявленных ему обвинений: Из-за того, что Карл и его адвокаты занимаются этими вопросами, на данный момент он не будет выступать с Manowar. Как бы там ни было, новый альбом и предстоящий тур не будут затронуты.
Вот это братья, вот это отношение!
Ну что, братья молчали и скрывали как могли. Не отменять же турне! УплОчено!