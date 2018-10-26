Гитарист MANOWAR Karl Logan арестован за детскую порнографию

Я не знаю, что не так с этой осенью, но, как сказал вчера Tular, новости одна прекрасней другой. Сегодня репортеры раскопали информацию, что 9 августа был арестован гитарист группы MANOWAR Karl Logan, обвиняющийся в хранении детской порнографии.

Позже музыканта выпустили под залог в $35000. Что со всем этим собирается делать группа MANOWAR, пока неизвестно (но видимо, после того, как новости попали в прессу, делать что-то придется): в настоящий момент музыканты играют прощальный тур «The Final Battle», и, например, 23 марта запланирован концерт в Минске.

В общем, будем ждать продолжения истории.