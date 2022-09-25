Abaddon
25.09.2022

Бывший барабанщик VENOM Abaddon: «Fuck cancer»

Блог

62-летний Anthony «Abaddon» Bray, барабанщик классического VENOM и, позже, в течение нескольких лет VENOM INC, с нулевых также инициатор/драммер/вокалист проекта имени себя ABADDON (в этом году у оного, к слову, вышел миник All That Remains), рассказал, что проходит курс химиотерапии от лимфомы. «Еще в июле я заметил, что в боковой части шеи что-то разрастается — но решил, что это последствия укуса насекомого. Я живу возле моря, и месяц выдался жарким.

Но нарост со временем только увеличивался — и жена уговорила обратиться к врачу, который уверил, что опухоль, скорее всего, не раковая. Потому как возникла слишком быстро. Тем не менее, она дала мне направление в онкоцентр в Ньюкасле, где специалист поначалу подтвердил первоначальный диагноз (не раковая, так как скорость развития не соответствует).

Тем не менее, биопсия показала другой результат. Оказалось, что это рак, лимфома, к тому же с метастазами в пищеварительном тракте и кишечнике. Потому решили отказаться от хирургической операции и прописать шесть курсов химиотерапии. Первый из них начался вчера. Кроме того, через некоторое время я также пройду сеанс радиотерапии.

Болезни меня не сломать.

Fuck cancer.»

Здоровья ему!!!

Количество просмотров: 96

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *