Бывший барабанщик VENOM Abaddon: «Fuck cancer»

62-летний Anthony «Abaddon» Bray, барабанщик классического VENOM и, позже, в течение нескольких лет VENOM INC, с нулевых также инициатор/драммер/вокалист проекта имени себя ABADDON (в этом году у оного, к слову, вышел миник All That Remains), рассказал, что проходит курс химиотерапии от лимфомы. «Еще в июле я заметил, что в боковой части шеи что-то разрастается — но решил, что это последствия укуса насекомого. Я живу возле моря, и месяц выдался жарким.

Но нарост со временем только увеличивался — и жена уговорила обратиться к врачу, который уверил, что опухоль, скорее всего, не раковая. Потому как возникла слишком быстро. Тем не менее, она дала мне направление в онкоцентр в Ньюкасле, где специалист поначалу подтвердил первоначальный диагноз (не раковая, так как скорость развития не соответствует).

Тем не менее, биопсия показала другой результат. Оказалось, что это рак, лимфома, к тому же с метастазами в пищеварительном тракте и кишечнике. Потому решили отказаться от хирургической операции и прописать шесть курсов химиотерапии. Первый из них начался вчера. Кроме того, через некоторое время я также пройду сеанс радиотерапии.

Болезни меня не сломать.

Fuck cancer.»

Здоровья ему!!!

