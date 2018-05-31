Еще немного грустных новостей. Ralph Santolla в коме после инфаркта

Весна просто так не хочет нас отпускать, и вдогонку сообщению о внезапной смерти Джоша Мартина поступила неприятная информация из Флориды. 47-летний Ральф Сантолла, дэзовый гитарист-легенда, известный по работе с DEICIDE, OBITUARY и много кем еще, впал в кому после инфаркта.

Venom Inc Ralph Santolla Jeff Dunn Как написала в фб мать музыканта, в субботу Ральф почувствовал себя плохо — и обратился к врачам, считая, что его укусил паук. Однако оказалось, что причиной болезненных ощущений был тромб. Во вторник у мужчины случился инфаркт, остановилось сердце, однако врачи сумели его реанимировать, подключили к системе искусственного жизнеобеспечения. В настоящий момент он в коме, однако показатели в целом неплохие, и шансы на выздоровление есть.

Сегодня же, немногим ранее, «веномовец» Jeff «Mantas» Dunn признался, что также пережил инфаркт в прошлом месяце в Португалии, и выжил лишь чудом и неимоверными усилиями докторов.

Ну и… я не знаю, что тут добавить. Берегите себя, гитаристы. Прекратите все это. И — здоровьичка всем!

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Зеля 01.06.2018 в 10:47

    Эээ, рано ещё! Выздоравливайте, мужики!

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