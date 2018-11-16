Новая тема VENOM «Bring Out Your Dead». «Мы работали два года, чтобы поднять планку и выдать демонический микс старого и нового»

Можно ли удивить слушателя на сороковом году существования группы? Вопрос, который задает себе Cronos из VENOM. И… не удивляет. В декабре у группы выходит альбом Storm The Gates, который мужик позиционирует как «killer album, полный крутецких риффов и голосящего мочилова».
«Мы работали два года, чтобы поднять планку и выдать демонический микс старого и нового», — написали мужики и показали одну из новых тем, «Bring Out Your Dead».
«Как группа мы продолжаем развивать блэк-металлическую тему, — уверил Cronos. — Я хочу, чтобы наш материал был волнующим, свежим, чтобы он нес ощущение опасности. Чтобы бодрил нас самих, чтобы играть было интересно. Конечно, я могу ездить в туры и каждый вечер лабать Welcome To Hell, — однако это ж будет тоска. Мне тоже нужен вызов. Нужно делать новое забористое дерьмо: прокрутить VENOM через мясорубку, густо замешать и нарезать. Чтобы народ послушал и сказал: «Черт, а это вот неожиданно». Группе, которая так долго на сцене, нужно либо развиваться, либо умирать».
Если замутят художественный фильм про Веном, то роль Кроноса мог бы сыграть Сергей Безруков, так как похожи просто потрясающе. Не папа ли его?