Новая тема VENOM «Bring Out Your Dead». «Мы работали два года, чтобы поднять планку и выдать демонический микс старого и нового»

Можно ли удивить слушателя на сороковом году существования группы? Вопрос, который задает себе Cronos из VENOM. И… не удивляет. В декабре у группы выходит альбом Storm The Gates, который мужик позиционирует как «killer album, полный крутецких риффов и голосящего мочилова».

Venom «Мы работали два года, чтобы поднять планку и выдать демонический микс старого и нового», — написали мужики и показали одну из новых тем, «Bring Out Your Dead».

«Как группа мы продолжаем развивать блэк-металлическую тему, — уверил Cronos. — Я хочу, чтобы наш материал был волнующим, свежим, чтобы он нес ощущение опасности. Чтобы бодрил нас самих, чтобы играть было интересно. Конечно, я могу ездить в туры и каждый вечер лабать Welcome To Hell, — однако это ж будет тоска. Мне тоже нужен вызов. Нужно делать новое забористое дерьмо: прокрутить VENOM через мясорубку, густо замешать и нарезать. Чтобы народ послушал и сказал: «Черт, а это вот неожиданно». Группе, которая так долго на сцене, нужно либо развиваться, либо умирать».

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Роман 17.11.2018 в 07:12

    Если замутят художественный фильм про Веном, то роль Кроноса мог бы сыграть Сергей Безруков, так как похожи просто потрясающе. Не папа ли его?

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