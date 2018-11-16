Новая тема VENOM «Bring Out Your Dead». «Мы работали два года, чтобы поднять планку и выдать демонический микс старого и нового»

Можно ли удивить слушателя на сороковом году существования группы? Вопрос, который задает себе Cronos из VENOM. И… не удивляет. В декабре у группы выходит альбом Storm The Gates, который мужик позиционирует как «killer album, полный крутецких риффов и голосящего мочилова».

«Мы работали два года, чтобы поднять планку и выдать демонический микс старого и нового», — написали мужики и показали одну из новых тем, «Bring Out Your Dead».

«Как группа мы продолжаем развивать блэк-металлическую тему, — уверил Cronos. — Я хочу, чтобы наш материал был волнующим, свежим, чтобы он нес ощущение опасности. Чтобы бодрил нас самих, чтобы играть было интересно. Конечно, я могу ездить в туры и каждый вечер лабать Welcome To Hell, — однако это ж будет тоска. Мне тоже нужен вызов. Нужно делать новое забористое дерьмо: прокрутить VENOM через мясорубку, густо замешать и нарезать. Чтобы народ послушал и сказал: «Черт, а это вот неожиданно». Группе, которая так долго на сцене, нужно либо развиваться, либо умирать».