VENOM INC
23.04.2022

VENOM INC выпускают второй альбом

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VENOM INC, одна из отпочковавшихся ветвей истории VENOM, выпустившая в 2017 году недурной дебютник Ave, в сентябре продолжит дискографию альбомом There’s Only Black. Состав трио с тех пор поменялся: по не названной толком причине ушел один из основателей Того Самого VENOM старина Abaddon, и его на барабанах заменил вездесущий Jeramie Kling (EX DEO, INHUMAN CONDITION плюс еще куча всего, то в роли вокалиста, то драммера, то гитариста; внезапно также видела его в статусе техника на недавнем шоу KATAKLYSM).

Как сообщил басист-вокалист Tony «Demolition Man» Dolan, отметивший недавно свои 58, группа, столкнувшаяся с отменой концертных мероприятий из-за ковида, сидела над песнями второго релиза в два раза дольше изначально задуманного: старательно продумывала, пристально редактировала, усиленно полировала материал, пока наконец не решила: вот же оно! А также не постановила: сколько б цветов на свете ни было, когда гаснет Солнце, остается только один. Непримиримый черный!

В общем, слушаем первый сингл.

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4 комментария

  • Батхед написал(а):

    дядя, такой Venom не нужен!
    классические вещи как то больше греют ухо.

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  • Тварь написал(а):

    Тони Долана назвал «стремным типом» Кронос))) который сам тот еще «стремный тип».
    на самом деле, не люблю Веном, да и это по музыке какой-то дешманский косплей на Эксплоитед второй половины 80х

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  • Писюн с глазами написал(а):

    Venom действительно много на кого в свое время повлияли, тут не поспоришь. Но слушать решительно неинтересно, что это вот вторичное, что раннее творчество с херово звучащим припанкованным рок-н-роллом.

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  • Anastasiya написал(а):

    Я их, честно, вообще никогда не могла слушать, ни тех, ни этих, ни тех самых, при всем уважении к исторической роли http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif

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