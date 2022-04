VENOM INC выпускают второй альбом

VENOM INC, одна из отпочковавшихся ветвей истории VENOM, выпустившая в 2017 году недурной дебютник Ave, в сентябре продолжит дискографию альбомом There’s Only Black. Состав трио с тех пор поменялся: по не названной толком причине ушел один из основателей Того Самого VENOM старина Abaddon, и его на барабанах заменил вездесущий Jeramie Kling (EX DEO, INHUMAN CONDITION плюс еще куча всего, то в роли вокалиста, то драммера, то гитариста; внезапно также видела его в статусе техника на недавнем шоу KATAKLYSM).

Как сообщил басист-вокалист Tony «Demolition Man» Dolan, отметивший недавно свои 58, группа, столкнувшаяся с отменой концертных мероприятий из-за ковида, сидела над песнями второго релиза в два раза дольше изначально задуманного: старательно продумывала, пристально редактировала, усиленно полировала материал, пока наконец не решила: вот же оно! А также не постановила: сколько б цветов на свете ни было, когда гаснет Солнце, остается только один. Непримиримый черный!

В общем, слушаем первый сингл.

