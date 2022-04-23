VENOM INC выпускают второй альбомБлог
VENOM INC, одна из отпочковавшихся ветвей истории VENOM, выпустившая в 2017 году недурной дебютник Ave, в сентябре продолжит дискографию альбомом There’s Only Black. Состав трио с тех пор поменялся: по не названной толком причине ушел один из основателей Того Самого VENOM старина Abaddon, и его на барабанах заменил вездесущий Jeramie Kling (EX DEO, INHUMAN CONDITION плюс еще куча всего, то в роли вокалиста, то драммера, то гитариста; внезапно также видела его в статусе техника на недавнем шоу KATAKLYSM).
Как сообщил басист-вокалист Tony «Demolition Man» Dolan, отметивший недавно свои 58, группа, столкнувшаяся с отменой концертных мероприятий из-за ковида, сидела над песнями второго релиза в два раза дольше изначально задуманного: старательно продумывала, пристально редактировала, усиленно полировала материал, пока наконец не решила: вот же оно! А также не постановила: сколько б цветов на свете ни было, когда гаснет Солнце, остается только один. Непримиримый черный!
В общем, слушаем первый сингл.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 159
Читайте также:
4 комментария
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
VENOM INC выпускают второй альбом
-
«Нам нужен рок с мускулами!» Смотрим новый клип THOR
-
Schmier, DESTRUCTION: «Будучи немцем, я воспринимаю Путина как нового Гитлера, и его нужно остановить»
-
Jon Bon Jovi совсем разучился петь
-
Будущие звезды готик-рока? Смотрим новый клип UNTO OTHERS «Heroin»
-
Рок-цитаты от Lemmy: «Есть тонкая грань между тем, кто много пьет, и алкашом»
-
BELPHEGOR записали песню про ковид
-
Цитата. Dave Mustaine: «Я нассал на пол королевского сортира Белого Дома»
-
Сломать систему: группа THE POCKET GODS выпустила альбом из 1000 песен, чтобы позлить Spotify
-
Ville Valo вернулся — с сольным «химичным» альбомом
Комментарии
- Anastasiya: Я их, честно, вообще никогда не могла слушать, ни тех, ни этих, ни тех самых, при всем уважении к…
- Писюн с глазами: Venom действительно много на кого в свое время повлияли, тут не поспоришь. Но слушать решительно…
- Тварь: Тони Долана назвал «стремным типом» Кронос))) который сам тот еще «стремный тип». на самом…
- Батхед: дядя, такой Venom не нужен! классические вещи как то больше греют ухо.
- Костя: Metaller555 написал(а): Burzum написал(а): Шмир и ему подобные совсем ебу дались? По его словам Гитлер пошел…
- Metaller555: Burzum написал(а): Шмир и ему подобные совсем ебу дались? По его словам Гитлер пошел уничтожать нацизм…
- Дед Аким: Успешный красавчик рокер, толпы поклонниц, хиты, романтичные баллады, первые места в хит парадах, полные…
- Писюн с глазами: Виктор написал(а): jukich написал(а): Фраза «Заключается она в том, знаешь ты, что делаешь, или…
- Виктор: jukich написал(а): Фраза «Заключается она в том, знаешь ты, что делаешь, или нет», она, вообще-то, блин,…
- Ad Noctum: THE HALO EFFECT — Days Of The Lost (OFFICIAL MUSIC VIDEO) https://www.youtube.com/wat…
- jukich: Виктор написал(а): …грустно что многие молодые люди могут воспринимать подобный бред как некое…
- Кирилл Юрич: Хорошая песня, красивые виды в клипе. Ждём дальнейших совместных коллабораций и последующего альбома.
- zzz: А бля, там телевизор Горизонт што ле?
дядя, такой Venom не нужен!
классические вещи как то больше греют ухо.
Тони Долана назвал «стремным типом» Кронос))) который сам тот еще «стремный тип».
на самом деле, не люблю Веном, да и это по музыке какой-то дешманский косплей на Эксплоитед второй половины 80х
Venom действительно много на кого в свое время повлияли, тут не поспоришь. Но слушать решительно неинтересно, что это вот вторичное, что раннее творчество с херово звучащим припанкованным рок-н-роллом.
Я их, честно, вообще никогда не могла слушать, ни тех, ни этих, ни тех самых, при всем уважении к исторической роли