Аве Сатанас. VENOM INC записали альбом «Avé»

В апреле 2015 года мы рассказывали, как из одного ветеранского VENOM получилось сразу два «ядовитых» источника злого олдскула: VENOM и VENOM INC (предысторию, кто не помнит, см. здесь). Что в наши дни творит Cronos с коллегами, все уже наверняка знают. А вот дебютника VENOM INC, в состав которого входят гитарист Jeff «Mantas» Dunn, драммер Anthony «Abaddon» Bray и басист/вокалист Tony «Demolition Man» Dolan, пришлось ждать несколько лет: альбом под названием Avé появится на Nuclear Blast 11 августа. Но пара песен уже есть в Сети.

«Чего от нас ожидать? — задает практически риторический вопрос Долан. — Это будет 100% чистый, честный, массивный, жесткий, мрачный метал, который, ко всему прочеve, не раз и не два заставит слушателя задуматься. Метал, который вы помните по классическому материалу VENOM, — каким он был и каким останется навсегда. Традиционный и олдскульный, с одной стороны. Яростный и энергичный, с другой, — с динамикой, характерной для наших живых выступлений».

В июне группа выпустила сингл под названием Dein Fleisch, а сегодня презентовала еще один трек будущего релиза, «Avé Satanas». «Примите его как приветствие… от наших темных сердец вашим прекрасным черным душам… Ибо земля принадлежит нам, и Люцифер шагает с нами рядом. We hail our master, we hail our Lord! We present ourselves to you… ‘Avé Satanas’!»