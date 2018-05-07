BEHEMOTH представил новую песню. О сибирских волках

Пока, правда, только концертно. Однако кто хочет, тот расслышит желаемое (блэк-метал!) и на некачественном фан-видео. Тема называется «Wolves Ov Siberia», и ближе к концу 2018-го она войдет в новый альбом «гиппопотамов», наконец преодолевших притяжение чрезмерно идеального Сатаниста.

«Evangelion был самым перфектным нашим диском в плане записи и звучания, — рассуждает Нергал. — The Satanist по сравнению с ним оказался другим. Так и с будущим альбомом — это будет нечто новое, снова, я в этом уверен. Люди говорят: «Вам надо прыгнуть выше Сатаниста». Нет, не надо мне прыгать. Я не хочу, чтобы наша карьера была прямолинейной. Мы должны взять новое направление, чтобы не завязнуть в проторенной колее.

В настоящий момент вся моя энергия направлена на BEHEMOTH. Я офигенно доволен тем, как выходит лирика будущего альбома, — кажется, я буду автором большей ее части. Чувствую невероятное вдохновение.

Когда мы закончили работу над The Satanist, я не хотел больше музыки. Во мне не осталось никакого желания сочинять метал. Поэтому, энергетического равновесия ради, появился проект ME AND THAT MAN — и, как ни странно, вернувшись после него в блэк-метал пещеру, я стал более креативным, чем раньше: я писал песни и не мог никак остановиться. Обычно, завершив альбомный цикл, я ощущаю тотальное опустошение, но в этот раз идеи не только не иссякли — я вообще чувствую себя, словно под наркотическим кайфом. Я возбужден и взбудоражен. Я голоден снова». Аки сибирский волк.