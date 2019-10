О чем поют христианские грайнд-группы?

Грайнд, несомненно, не самый очевидный жанр для богопропаганды: мы как-то привыкли, что о спасении высокими одухотворенными голосами поют хэви-металисты, или воплями гонят бесов металкорщики. Но, как видно, во славу г-да вполне можно и хрюкать. В 2007 году вышел 6 Way Sin Decomposition, сплит коллективов FLACTOROPHIA, DEMONIC DISMEMBERMENT, ETERNAL MYSTERY, VOMITOUS DISCHARGE, ENGRAVOR, VOMITORIAL CORPULENCE, бомбящих в стилистике грайнд-нойзкор-горграйнд-дэзграйнд (жаль, без порн-ответвления!) и связанных одной возвышенной целью. Давайте посмотрим, что за они.

ETERNAL MYSTERY (США), играла с 2005 по 2011-й, в последние годы концентрировалась преимущественно на социальных вопросах. Потом часть коллектива ушла в блэковый проект OMNIOUS HYMN — судя по всему, противоположной религиозной направленности. Но это не точно.

You say ‘I hope God thinks I’ve worked enough’

You care not about Christ’s sacrifice

‘It wasn’t enough’ are your thoughts

So you nail yourself on a cross Christ paid the price

So you don’t have to

Jesus gave it all

So you could be saved «Daily Crucifixion», 2007 год

VOMITOUS DISCHARGE (Германия), годы активности 2006-2010. Играла малоразборчивый припанкованный стафф, с небольшим количеством вокалов (а поначалу и вовсе без них) и названиями песен а-ля «Severe Head Trauma Of Satan», «Puking Out Demons With The Power Of Christ», «VomitGore ChristCore».

…I see you struggling every day, I know it’s not easy in this world

But I offer you my hand, let me lead you the right way

I don’t want money, just your friendship, regardless of what the churches say

The some counts for religious practices, I don’t care for those rituals, they just bore me

The churches made me look like an idiot, they did horrible things in my name

But I died for you many years ago, now I’m here to help you, my name is Jesus!

Will you take my hand? Maybe today is your last chance… «Your Chance», 2010 год

FLACTOROPHIA (Эквадор), 2006-2008. Проект одного человека, José Barragan. Ему было 26, когда клуб, в котором он то ли играл, то ли тусил, загорелся. Хосе и еще 14 человек (включая участников готик-метал банды ZELESTIAL) погибли в огне. Единственный полноформатник, Redemption Of The Flesh, вышел в 2006-м. Названия песен — «In the Heart Of God», «Provider Of Love», «The Sin Eater». Текстов не нашла, но можно послушать.