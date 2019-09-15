Гори синим пламенем: концерт TAAKE и DOWNCROSS в Минске

Завершая тур, в Минск TAAKE прибыли с целью разнести напоследок все: головы слушателей, тихий воскресный вечер, — угореть на сцене, потом за сценой, потом… что происходит сейчас, я уже даже не знаю. Уж слишком в шальном духе пребывали норвежцы, отыграв полтора часа в «Брюгге». Цвет настроения шоу был синий: приглушенные фонари придавали происходящему андеграундный флер; в дымовых тучах разрисованные шипастые мужики выглядели инфернально — горели, так сказать, синим пламенем.

В общем, пока в праздничном Минске народ жрал шашлыки, упарывался по «танчикам» да бесплатным концертам гр. ЗВЕРИ и THE OFFSPRING, трушные мизантропические ряды сомкнулись в «Брюгге». Публики собралось не то чтоб битком, но достаточно — и жаркий угар, распространявшийся со сцены TAAKE на первые беснующиеся ряды, постепенно заражал, накрывал и обугливал остальных. Не поддаться этой чертовщине было почти невозможно!

DOWNCROSS, открывавшие вечер, эмоций вызвали гораздо меньше: застыв, словно в театре, люди наблюдали, как по украшенной свечами/черепушками сцене рассекает, размахивая гитарой и волосами, Дмитрий Романовский, а сзади, в тени и во мраке, спрятавшись за установкой и какой-то черной лыжной маской, барабанщик Владимир Бородулин одновременно стучит и скримит (впрочем, как разобрать, кто на вокале, ежели таинственность и маска?..) Колбаситься и как-то вливаться в происходящее желания не возникало: шоу, работы с публикой, энергетического взаимообмена у DOWNCROSS не получилось. (Да и неизвестно, можно ли все это обеспечить, оставшись дуэтом.)

Зато была интересная небанальная музыка, два альбома 2019-го, песни которых чередовали DOWNCROSS на дебютном своем выступлении, качественно и объемно воскрешая к жизни мелодии, ритмические каскады и штормовой риффаж, балансируя в красных лучах между Светом и Тьмой, на острие, средь блуждающих огней на дороге с левосторонним движением. Думаю, после этого концерта альбомы — несколько разные по ощущению и подаче — послушают и переслушают многие из тех, кто пришел на концерт.

TAAKE же, напротив, брали напором. Шаровыми жгучими молниями, которые бешено шныряли со сцены в зал и обратно, задевая взлетающие хайера, ударяя бессовестным электричеством, превращая вечер в бушующий Ад. Интенсивно, оглушительно, с цепким олдскульным рок-н-ролльным драйвом, вертлявым раскрашенным Хестом, который, дай ему биту, а не микрофон, раскрошил бы, наверно, бетонные стены на километр в округе. А так сил его пронзительного скрима хватило на трещины в «Брюгге». Очень. Мощно. Очень. Плотно. Очень. Профессионально. Пассионарно. Можно быть бесконечно равнодушным к норвежскому тру-блэку, но нельзя не оценить прекрасную дичь, с которой его преподносят TAAKE.

Материал семи полноформатных альбомов, значащихся в дискографии группы, Хест сотоварищи (наиболее любопытный из которых V’gandr — басист/вокалист/один из основателей HELHEIM) брали в основном по краям: темы Kong Vinter смешивались с песнями конца 90-х/начала нулевых (и недаром: дебютнику Nattestid Ser Porten Vid в этом году исполняется двадцать лет), мелодичные пассажи сменялись примитивным, но действенным качем; густой, прессованный звук сжимался непроницаемой монолитной плитой — но не давил, а, напротив, подбрасывал в буйство и слэм.

Ближе к финалу на сцене появился норвежский флаг (и, зеркальным отражением, в зале подняли второй): Хест перевернул на нем крест с извращенной национальной гордостью — смотрите, северный Сатана приземлился в Минске и передает всем привет. Заходите на огонек. И горите в Аду.

Фоторепортаж смотрим здесь!