Подземельная Тьма: слушаем новый трек DOWNCROSS «To Cross The Path Of Fire»

«Секретные» белорусские блэк-метал дарования DOWNCROSS решили сделать 2019-й незабываемым дважды: мощнейший лонгплей Mysteries Of Left Path вышел в феврале, а уже 11 сентября группа официально выпустит второй полноформатник What Light Covers Not.

По традции — ноль рекламы и комментариев от самого коллектива («Слишком мало сделано, дабы что-либо озвучить», — так мне ответил один из музыкантов на предложение интервью), только шквал, потусторонняя непроницаемая ненависть и… «To Cross The Path Of Fire». Открывающий трек альбома, дабы раскалить шкалу ожиданий. А уже в воскресенье мы увидим дебютное выступление DOWNCROSS: концерт с TAAKE в «Брюгге». Заходим по ссылке, приобретаем, все дела. Но сначала песня!