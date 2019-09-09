Подземельная Тьма: слушаем новый трек DOWNCROSS «To Cross The Path Of Fire»

«Секретные» белорусские блэк-метал дарования DOWNCROSS решили сделать 2019-й незабываемым дважды: мощнейший лонгплей Mysteries Of Left Path вышел в феврале, а уже 11 сентября группа официально выпустит второй полноформатник What Light Covers Not.

downcrossПо традции — ноль рекламы и комментариев от самого коллектива («Слишком мало сделано, дабы что-либо озвучить», — так мне ответил один из музыкантов на предложение интервью), только шквал, потусторонняя непроницаемая ненависть и… «To Cross The Path Of Fire». Открывающий трек альбома, дабы раскалить шкалу ожиданий. А уже в воскресенье мы увидим дебютное выступление DOWNCROSS: концерт с TAAKE в «Брюгге». Заходим по ссылке, приобретаем, все дела. Но сначала песня!

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Nokt 10.09.2019 в 10:24

    ох, черт, как же я жду іх на сцене увідеть

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  2. Bonobo 10.09.2019 в 11:20

    музло бодрое, но зачем так пережимать звук пачки в блэке? никакого пространства и дыхания, хит-фм какой-то.

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