Встречаем осень правильно: новая тема WOE UNTO ME «Triptych: Shiver, Shelter, Shatter»

Кто-то собирается в школу, кто-то готовится к переворачиванию календаря, кто-то завершает свои отпуска — так или иначе, на носу сентябрь, а значит, множество крутых релизов и угарных концертов. Так что мы не будем расстраиваться из-за просранного™ лета. Есть же, в конце концов, и более достойные поводы. Например, этой ночью можно погрустить вместе с думерами: наимрачнейшая белорусская дум-метал команда WOE UNTO ME представила лирик-видео на новую песню «Triptych: Shiver, Shelter, Shatter».

29 сентября у них выходит альбом Among The Lightened Skies The Voidness Flashed (это к вопросу о примечательных релизах), а на октябрьском фесте в Киеве оценить его можно будет вживую (это по теме крутых концертов).

Впрочем, как рассказал Артем Сердюк, в середине осени повезет не только лишь украинцам: WOE UNTO ME в связке с PSILOCYBE LARVAE, FRAILTY и NEBULAE COME SWEET выступят в Гданьске, Калининграде, а также разных городах Прибалтики, Финляндии и России (за детальной информацией можно обратиться к официальному паблику в вк). Кроме того, 3 ноября состоится выступление в Витебске (без FRAILTY), 5 — в Гродно (WOE UNTO ME + NEBULAE COME SWEET) и, в гродненском варианте из двух команд, в какой-то, пока не определенный день, в Минске.

Пока же слушаем песню «Triptych: Shiver, Shelter, Shatter», в записи которой погостили Daniel Neagoe (CLOUDS, EYE OF SOLITUDE, SHAPE OF DESPAIR), Patryk Zwoliński (PROGHMA-C, ex-BLINDEAD, ex-NEOLITHIC) и Jón Aldará (HAMFERÐ, BARREN EARTH, CLOUDS).