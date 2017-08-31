Встречаем осень правильно: новая тема WOE UNTO ME «Triptych: Shiver, Shelter, Shatter»

Кто-то собирается в школу, кто-то готовится к переворачиванию календаря, кто-то завершает свои отпуска — так или иначе, на носу сентябрь, а значит, множество крутых релизов и угарных концертов. Так что мы не будем расстраиваться из-за просранного™ лета. Есть же, в конце концов, и более достойные поводы. Например, этой ночью можно погрустить вместе с думерами: наимрачнейшая белорусская дум-метал команда WOE UNTO ME представила лирик-видео на новую песню «Triptych: Shiver, Shelter, Shatter».
29 сентября у них выходит альбом Among The Lightened Skies The Voidness Flashed (это к вопросу о примечательных релизах), а на октябрьском фесте в Киеве оценить его можно будет вживую (это по теме крутых концертов).
Впрочем, как рассказал Артем Сердюк, в середине осени повезет не только лишь украинцам: WOE UNTO ME в связке с PSILOCYBE LARVAE, FRAILTY и NEBULAE COME SWEET выступят в Гданьске, Калининграде, а также разных городах Прибалтики, Финляндии и России (за детальной информацией можно обратиться к официальному паблику в вк). Кроме того, 3 ноября состоится выступление в Витебске (без FRAILTY), 5 — в Гродно (WOE UNTO ME + NEBULAE COME SWEET) и, в гродненском варианте из двух команд, в какой-то, пока не определенный день, в Минске.
Пока же слушаем песню «Triptych: Shiver, Shelter, Shatter», в записи которой погостили Daniel Neagoe (CLOUDS, EYE OF SOLITUDE, SHAPE OF DESPAIR), Patryk Zwoliński (PROGHMA-C, ex-BLINDEAD, ex-NEOLITHIC) и Jón Aldará (HAMFERÐ, BARREN EARTH, CLOUDS).
то, что нужно.
Очень достойная песня!
Паблик витебского концерта: https://vk.com/fallofafflictionvitebsk
А в Минск?
Там сверху написано, что будет и в Минске ))) WOE UNTO ME + NEBULAE COME SWEET. Но пока не решили, когда именно и где, т.к. к нашим клубам нужен особый подход, как обычно.
А еще же в Киеве. Норм.
Loretta написал(а):
А еще же в Киеве. Норм.
В Киеве полная программа))
Интересно. Если доедут до Риги, схожу.
Ad Noctum написал(а):
Интересно. Если доедут до Риги, схожу.
Да, вот анонс по Латвии
24.10 [LVA] DAUGAVPILS / “ARTILĒRIJAS PAGRABI”
25.10 [LVA] JELGAVA / “MC BALERIJA”
26.10 [LVA] RIGA / “MELNĀ PIEKTDIENA”
В составе WOE UNTO ME, FRAILTY, NEBULAE COME SWEET.
Спасибо, Настя! Обведу дату в календарике.
Ad Noctum написал(а):
Спасибо, Настя! Обведу дату в календарике.
черным)))