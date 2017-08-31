Встречаем осень правильно: новая тема WOE UNTO ME «Triptych: Shiver, Shelter, Shatter»

Кто-то собирается в школу, кто-то готовится к переворачиванию календаря, кто-то завершает свои отпуска — так или иначе, на носу сентябрь, а значит, множество крутых релизов и угарных концертов. Так что мы не будем расстраиваться из-за просранного™ лета. Есть же, в конце концов, и более достойные поводы. Например, этой ночью можно погрустить вместе с думерами: наимрачнейшая белорусская дум-метал команда WOE UNTO ME представила лирик-видео на новую песню «Triptych: Shiver, Shelter, Shatter».

29 сентября у них выходит альбом Among The Lightened Skies The Voidness Flashed (это к вопросу о примечательных релизах), а на октябрьском фесте в Киеве оценить его можно будет вживую (это по теме крутых концертов).

Woe Unto Me Doom Over Kiev Впрочем, как рассказал Артем Сердюк, в середине осени повезет не только лишь украинцам: WOE UNTO ME в связке с PSILOCYBE LARVAE, FRAILTY и NEBULAE COME SWEET выступят в Гданьске, Калининграде, а также разных городах Прибалтики, Финляндии и России (за детальной информацией можно обратиться к официальному паблику в вк). Кроме того, 3 ноября состоится выступление в Витебске (без FRAILTY), 5 — в Гродно (WOE UNTO ME + NEBULAE COME SWEET) и, в гродненском варианте из двух команд, в какой-то, пока не определенный день, в Минске.

Пока же слушаем песню «Triptych: Shiver, Shelter, Shatter», в записи которой погостили Daniel Neagoe (CLOUDS, EYE OF SOLITUDE, SHAPE OF DESPAIR), Patryk Zwoliński (PROGHMA-C, ex-BLINDEAD, ex-NEOLITHIC) и Jón Aldará (HAMFERÐ, BARREN EARTH, CLOUDS).

, рубрика(и): Woe Unto Me Блог

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Комментарии

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  1. insane_clown 01.09.2017 в 07:30

    то, что нужно.

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  2. Diamond 01.09.2017 в 15:07

    Очень достойная песня!

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  3. Anastasiya 01.09.2017 в 16:17

    Паблик витебского концерта: https://vk.com/fallofafflictionvitebsk

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  4. Loretta 01.09.2017 в 16:52

    А в Минск?

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  5. Anastasiya 01.09.2017 в 17:03

    Там сверху написано, что будет и в Минске ))) WOE UNTO ME + NEBULAE COME SWEET. Но пока не решили, когда именно и где, т.к. к нашим клубам нужен особый подход, как обычно.

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  6. Loretta 01.09.2017 в 17:34

    А еще же в Киеве. Норм.

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  7. Anastasiya 01.09.2017 в 17:40

    Loretta написал(а):
    А еще же в Киеве. Норм.

    В Киеве полная программа))

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  8. Ad Noctum 02.09.2017 в 14:11

    Интересно. Если доедут до Риги, схожу.

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  9. Anastasiya 02.09.2017 в 14:25

    Ad Noctum написал(а):
    Интересно. Если доедут до Риги, схожу.

    Да, вот анонс по Латвии

    24.10 [LVA] DAUGAVPILS / “ARTILĒRIJAS PAGRABI”
    25.10 [LVA] JELGAVA / “MC BALERIJA”
    26.10 [LVA] RIGA / “MELNĀ PIEKTDIENA”

    В составе WOE UNTO ME, FRAILTY, NEBULAE COME SWEET.

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  10. Ad Noctum 02.09.2017 в 15:11

    Спасибо, Настя! Обведу дату в календарике.

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  11. Anastasiya 02.09.2017 в 15:29

    Ad Noctum написал(а):
    Спасибо, Настя! Обведу дату в календарике.

    черным)))

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