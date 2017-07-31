Похороны в облаках. Стриминг нового EP думовой супергруппы CLOUDS «Destin»

«Если честно, никто не думал, что этот проект проживет так долго, — делится сокровенным Daniel Neagoe, барабанщик и один из вокалистов коллектива CLOUDS (также этого человека можно видеть и слышать в EYE OF SOLITUDE, GOD EAT GOD, PANTHEIST, SHAPE OF DESPAIR и еще добром десятке команд; неудивительно, ибо «тучи» — интернациональная супергруппа, объединившая музыкантов разных стран в страсти к восхитительно-похоронным созвучиям), — мы думали, сделаем альбом и на этом разбежимся».
Однако остановить сумрачную процессию оказалось непросто: вслед за Doliu 2014-го вышел полноформатник Departe (2016), а всего спустя год конец июля накрыла внесезонная осень: новый миник команды под названием Destin можно прослушать на BandCamp прямо сейчас. Если же здесь есть любители эксклюзива, это ваш день: лимитированное издание Destin доступно в деревянных коробочках ручной работы, с художественным выжиганием по дереву, жутковатого дизайна футболкой и прочими прелестями (см. тут).
Также в середине октября можно будет повитать в хмурых тучах вживую — благо, Киев не слишком далеко, а состав юбилейного думового фестиваля Doom Over Kiev не то чтобы впечатляет — он просто-таки завораживает. (Кстати! Я знаю уже довольно много людей из Минска, собирающихся его посетить. В этой теме можно искать попутчиков/собутыльников, оставлять сообщения о вакантных местах в автомобилях и пр.)
10 Doomed years: Doom Over Kiev
14 октября:
Saturnus
Clouds
Plateau Sigma
Raventale
Mother Witch & Dead Water Ghosts
Nebulae Come Sweet
15 октября:
Swallow The Sun
Eye of Solitude
Vin de Mia Trix
1914
Woe Unto Me
Odradek Room
Для информации:
встреча в вк — https://vk.com/dok_10years;
группа в фб — https://www.facebook.com/doomoverkiev
А красиво же!