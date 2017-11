Взгрустни, замри, умри. DYMNA LOTVA, WOE UNTO ME, NEBULAE COME SWEET в «Брюгге»

Длинные выходные закончились, выжили лишь самые сильные — чтобы, заполнив вечерний «Брюгге», сурово взгрустнуть; раствориться, закрывая глаза, в проникновенной и обжигающе-грустной лавине из звуков и образов.

(с) фото Siarhei «petrowitch» Hahulin

Завершая длинный тур (и напоминая немного о выходных в Киеве), в Минск большим семейством прибыли WOE UNTO ME и NEBULAE COME SWEET, успевшие во время гастролей подружиться, побрататься и спиться спеться настолько, что когда у «небул» случилась проблема с гитарой, в числе первых кинулся ее фиксить гитарист WOE UNTO ME Дмитрий Щиглинский, переживая за сет коллег как за свой.

Вообще, без проблем отзвучали в этот вечер лишь гродненцы: у NCS шалил аппарат, а сет DYMNA LOTVA определенно отстраивал криворукий — поэтому лишь драматический талант и истошное безумие вокалистки Нокт, стенавшей и ползавшей по сцене, аки вампирша в предчувствии рассвета, не отпускало из зала. Нехорошо оставлять такую девушку мучиться в одиночестве. DYMNA LOTVA — выразительно, душераздирающе, до мурашек по позвоночнику. Визуально, со всеми этими саванами и венками, — очень эффектно. На эмоциональном уровне — затягивает и парализует. Музыкально… хорошо, но как по мне, то все-таки простовато. Душа жаждет аранжировок поинтереснее.

Как это, скажем, умеют WOE UNTO ME, превращающие, казалось бы, строго предопределенный фьюнеральный дэз-дум в протяженный — темный-претемный — лабиринт, полный неожиданных поворотов, мелких мелодических фишечек, внежанровых переходов, доверительным эхом рассказывающий истории погибающих ангелов, мертворожденных надежд и дрожи сердечной. Сет длиной в стон. Монолитно, мощно, здорово сыграно. А принесенные из домашних архивов сушеные пыльные розы украсили сцену добавочным тленом.

..Будь у NEBULAE COME SWEET отличный звук и не мелькай на сцене вспышка и задница настырного фотографа, по итогам всего сыгранного ими и до них можно было бы, пожалуй, умереть от фатальных душевных ран. Это оружие (а я альбом It Is Not The Night That Covers You слушала вживую уже в третий раз) бьет точно и в цель, вытряхивая к середине сета на грязный пол клуба все кишки. Но помех было многовато.

К тому же публика нервно присматривалась к новым участникам группы — не разрушит ли предтуровая замена всю магию?.. Магия не пропала. Балансируя на смычке дьявольской виолончелистки Анастасии, клокоча в горле Игоря, прорываясь в гитарах и, ошеломительным вихрем, выметая все лишнее. «All Flies To Flames!» — повторяли нам снова и снова, прощаясь с концертами 2017-го и обещая вернуться на следующий год уже с новым альбомом. Так что, пожалуй, замрем в предвкушении.