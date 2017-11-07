Взгрустни, замри, умри. DYMNA LOTVA, WOE UNTO ME, NEBULAE COME SWEET в «Брюгге»

Длинные выходные закончились, выжили лишь самые сильные — чтобы, заполнив вечерний «Брюгге», сурово взгрустнуть; раствориться, закрывая глаза, в проникновенной и обжигающе-грустной лавине из звуков и образов.

DYMNA LOTVA, WOE UNTO ME, NEBULAE COME SWEET

DYMNA LOTVA, WOE UNTO ME, NEBULAE COME SWEET

42 фото (для просмотра галереи нажмите на картинку выше)


(с) фото Siarhei «petrowitch» Hahulin

Завершая длинный тур (и напоминая немного о выходных в Киеве), в Минск большим семейством прибыли WOE UNTO ME и NEBULAE COME SWEET, успевшие во время гастролей подружиться, побрататься и спиться спеться настолько, что когда у «небул» случилась проблема с гитарой, в числе первых кинулся ее фиксить гитарист WOE UNTO ME Дмитрий Щиглинский, переживая за сет коллег как за свой.

Вообще, без проблем отзвучали в этот вечер лишь гродненцы: у NCS шалил аппарат, а сет DYMNA LOTVA определенно отстраивал криворукий — поэтому лишь драматический талант и истошное безумие вокалистки Нокт, стенавшей и ползавшей по сцене, аки вампирша в предчувствии рассвета, не отпускало из зала. Нехорошо оставлять такую девушку мучиться в одиночестве. DYMNA LOTVA — выразительно, душераздирающе, до мурашек по позвоночнику. Визуально, со всеми этими саванами и венками, — очень эффектно. На эмоциональном уровне — затягивает и парализует. Музыкально… хорошо, но как по мне, то все-таки простовато. Душа жаждет аранжировок поинтереснее.

Как это, скажем, умеют WOE UNTO ME, превращающие, казалось бы, строго предопределенный фьюнеральный дэз-дум в протяженный — темный-претемный — лабиринт, полный неожиданных поворотов, мелких мелодических фишечек, внежанровых переходов, доверительным эхом рассказывающий истории погибающих ангелов, мертворожденных надежд и дрожи сердечной. Сет длиной в стон. Монолитно, мощно, здорово сыграно. А принесенные из домашних архивов сушеные пыльные розы украсили сцену добавочным тленом.

..Будь у NEBULAE COME SWEET отличный звук и не мелькай на сцене вспышка и задница настырного фотографа, по итогам всего сыгранного ими и до них можно было бы, пожалуй, умереть от фатальных душевных ран. Это оружие (а я альбом It Is Not The Night That Covers You слушала вживую уже в третий раз) бьет точно и в цель, вытряхивая к середине сета на грязный пол клуба все кишки. Но помех было многовато.

К тому же публика нервно присматривалась к новым участникам группы — не разрушит ли предтуровая замена всю магию?.. Магия не пропала. Балансируя на смычке дьявольской виолончелистки Анастасии, клокоча в горле Игоря, прорываясь в гитарах и, ошеломительным вихрем, выметая все лишнее. «All Flies To Flames!» — повторяли нам снова и снова, прощаясь с концертами 2017-го и обещая вернуться на следующий год уже с новым альбомом. Так что, пожалуй, замрем в предвкушении.

, рубрика(и): Блог Фото

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Комментарии

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  1. Антон Ковалевский 08.11.2017 в 11:13

    Woe Unto Me и NCS — те группы, на которые можно ходить без остановки. По поводу обновления состава NCS опасения не оправдались — чуть чувствуется отсутствые былой гармонии и сыгранности (может и тех.проблемы тому вина), но это временно. Ну и нужно привыкать к новому поведению участников и коллектива, в целом. Вызывает диссонанс сразу, конечно. Анастасия — ценное для группы приобретение. С каждым выступлением образ все более целостным становится.
    P.S. А фотограф — это Пиздец, конечно.

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  2. Кирилл Юрич 08.11.2017 в 15:00

    В Петербурге по времеин удалось зацепить только NCS. Было весьма мощно,эмоционально и атмосферно. Со звуком было все в порядке,на 10 баллов из 10. Ребята молодцы !

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  3. Loretta 08.11.2017 в 23:41

    Прекрасные группы, прекрасный концерт, прекрасный обзор.

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