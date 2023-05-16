THE AGONIST не осилили

Где-то сейчас, вероятно, улыбается синеволосый заклятый друг, бывшая вокалистка THE AGONIST Alissa White-Gluz. Потому как она победила, и у ARCH ENEMY достаточно денежек и фанатов, чтобы продолжать свою (не)интригующую дискографию. А у более мелких команд более нет средств барахтаться на прежнем уровне (интернациональные турне, фестивали, реализация мерча) — и, к сожалению, есть мнение, в ближайшем будущем количество развалов и разочарований умножится. В общем, канадский THE AGONIST, отменив летние гастрольные планы (в том числе Brutal Assault), закончил свою почти двадцатилетнюю карьеру.

«Пришло время сделать трудное, но необходимое заявление. После длительных размышлений мы решили, что группа подошла к своему финалу, и с учетом всех обстоятельств нам лучше разойтись.

Факторов для того немало. Это микс личных и финансовых проблем, а также сложностей, связанных с текущим состоянием дел в музыкальной индустрии. Мы пришли к тому, что пятеро участников группы не в состоянии определить, как нам продолжать работать над THE AGONIST как бизнес-проектом, с учетом всех личных хотелок и необходимостей.

Спасибо фэнам, кто приходил на наши концерты, покупал наш мерч, и также так или иначе поддерживал все эти годы. Ничто так не греет, как возможность коммуницировать с другими людьми посредством музыки. И это то, что двигало нами все эти годы: сделать так, чтобы ты, слушатель, что-то почувствовал. И как бы там ни было, мы считаем, что совместными усилиями этого достигли.

Некоторые участники группы продолжат заниматься музыкальными проектами, иные переключатся на свои личные дела и семейные вопросы. Просим вас отнестись с уважением к их (и нашему) решению, а также поддерживать будущие творческие начинания».

Количество просмотров: 51