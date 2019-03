Тяжелое предчувствие праздника: LENTO, WOWOD, NEBULAE COME SWEET в Минске

Кошмарно, как тюльпановая чума, заполонившая сегодня Минск; безжалостно, как посвященные 8 марта корпоративные мероприятия; беспросветно, как алкоголизм, в который занырнет страна в ближайшие три дня — в «Брюгге» мрачные парни играли угнетающую и временами волшебную музыку, погружая, вдавливая в бетон и заставляя посетителей клуба чудовищно напиваться. «Пацаны, кто будет #башить, как #бучая горилла? Важно знать», — поинтересовался один из фанатов трудных ощущений на стене встречи вк перед концертом. И ответ потом получил. Будут ВСЕ. Хотя и по-разному.

Странно или нет, но меньше всего в этот вечер «зашли» итальянские гости, LENTO. Да, безусловно, три мужика ошеломительно, словно училка математики на тяжелых наркотиках, валят и смешивают формулы, уравнения, таблицы, тангенсы и котангенсы от сладжа и пост-метала в плотнейший, перекрученный ритмически, одуряющий техничностью и страстью подачи инструментал, от которого буквально дуреешь и, не в силах отодвинуться от сцены, залипаешь в состоянии легкого шока.

Однако слушать долго их муторно (в записи, кстати, ощущение то же: минут 20 с восторгом внимаешь этому виртуозному технократично-ломаному бурлению, а потом начинаешь терять фокус): в какой-то момент начинает казаться, что одну песню итальянцы сегодня играют уж в третий раз; весь этот громкий экспрессивный метал-поток зацикливается в сознании, и становится неуютно.

«Запись музыки LENTO обычно происходит тяжело, утомительно, мы завершаем работу над альбомами в состоянии полнейшего опустошения и, как правило, делаем перерыв в концертах, чтобы восстановиться», — говорили мужики о своем творчестве, и примерно такое же чувство оставили от себя по итогу.

Хотя сказать, что WOWOD или NEBULAE COME SWEET щадили голову и чувства пришедших, конечно, было б преувеличением.

NCS, в очередном обновленном составе, призывали чуму. Несколько новых вещей; знакомое, но звучащее ПО-ДРУГОМУ из It Is Not The Night That Covers You, намеренно резкий, землисто-сырой звук; истошный, колючий, болезненно-страшный вокал; злое гитарное варево, с едва уловимым пунцовым привкусом виолончели (Анастасия, единственная не замаскированная и не раскрашенная сажей участница коллектива, играла с максимально демоническим видом) — и, взвинчивая этот густой мелодичный мазут, романтичный пронзительный саксофон, под который, кажется, если не закрыть немедля глаза, будешь плакать, тоскуя и сожалея о чем-то ускользающе-важном.

Надрывом, контрастом NEBULAE COME SWEET обескуражили. И, воспользовавшись случаем, позвали на не менее интригующее мероприятие: на «Майском фесте» 18 мая группа сыграет акустический сет. Что, как это выйдет, представить непросто. Но мы, конечно же, будем.

(Из новостей похуже: до выпуска второго альбома очень еще далеко: ориентир пока на конец осени.)

WOWOD из Санкт-Петербурга вызвал, аки Аббадона, чувства простые. Жаль лишь, трудно транслируемые без мата; что-то из разряда «горилл» приведенной цитаты. Это было мощнейше. Беспощадно, озлобленно, грузно и жесточайше — словно улыбчивые молодые ребята, доселе бойко рассекавшие по залу, внезапно, взрезав живот, накрутили на колки твои кишочки, а затем заставили станцевать хардкорную джигу. Массивной, убойной интенсивности группа, швырявшая на танцпол такие разряды чернушного маниакально-депрессивного озверения, что в Апокалипсис, который она призывала на своем свежайшем EP, верилось, будто в сказку. «Голод», «Мор», «Холод», «Исход». Будьте добры, и без хлеба. В какой-то момент даже радовало, что тексты мятущегося по сцене вокалиста вживую особенно не разборчивы: оно впечатляет и так. Более чем.

В общем… что я могу сказать. Подготовка к трехдневному празднику состоялась. Теперь нас ничем не возьмешь. Даже тюльпановой мафией.

