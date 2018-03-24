Блэк-метал для хипстеров? WIEGEDOOD, CHALLENGER DEEP, NEBULAE COME SWEET, KRVVLA в «Брюгге»

Наблюдая за тем, как переполненный душный «Брюгге» млеет под виртуозно-штормовые загоны бельгийских атмо-блэкеров WIEGEDOOD, не могла отделаться от навязчивых мыслей. Собралась же на пятничный темный пост-депрессняк в основном, по сути, хипсторская молодежь: программисты, ботаники, бородатые компьютерные гении, фанаты навороченного технарского музла и умных митапов в антикафе. Втянувшиеся в экстремальную музыку примерно на волне металкора. Вот смени сейчас на сцене WIEGEDOOD какой-нибудь классикой — MAYHEM, GORGOROTH, при всем воинственном антураже, — сколько останется в зале к финалу концерта?

обзоры концертов Wiegedood Nebulae Come Sweet Krvvla Challenger Deep

WIEGEDOOD

Потерял ли навечно чернейший из стилей способность объединять поколения? Олдскульной тусовки, по сути, на концерт не пришло. Значит ли это, что у нее — свой блэк-метал, а у фан-клуба WIEGEDOOD — свой? Если так, то, выходит, за каких-то три десятка лет жанр расслоился гораздо сильнее, чем можно было предположить, — поэтому за приставкой «пост-» скоро смело припишем «постпост-». Ну, когда WIEGEDOOD, как и «горгороты», станут музыкой косматых старперов. С другой стороны, возможно, дело просто в отсутствии любопытства: проще напиться в пятницу дома или на предсказуемом до ноты «лапти-фесте», чем пытаться понять, что доносят неопрятного вида бельгийские дядьки.

Внешний вид для современной «черной волны», как и доминирующие религиозно-идеологические загоны, как правило, малозначителен. Всклокоченная борода, растянутая майка с лого DEATH, два красных фонаря на сцене, никаких шипов, накрашенных ногтей, постановочных трюков и синхронных взмахов шелковистыми гривами. «Внешнее — лишнее», — новый постулат нового блэка, пришедшего, как в случае с сегодняшними выкормышами Church of Ra, из дум-сладжа, хардкора и постхардкора. Что однако, не делает оба De doden hebben het goed (в апреле на подходе третий, не забываем!) на секундочку хуже. Малозначительней. Или преуменьшает талант музыкантов.

обзоры концертов Wiegedood Nebulae Come Sweet Krvvla Challenger Deep

WIEGEDOOD

Не заморачиваясь визуальными украшениями, в «Брюгге» техничное и, казалось, отрешенное трио вдыхало в свою небольшую пока дискографию смерть, распыляя, словно чумную бактерию, исступление и отчаяние. Шквалистый гитарный чес, напитанный блекло-дождевой атмосферой призрачной беспросветности, вокальная истерия и тексты о Невозврате. Фантастическая, как избиение, работа ритм-секции… Ох, если Диавол все-таки существует, уверена, он примет этих ребят за своих, безо всякого даже корпспейнта и ожерелий с пентухами. Нигилизм, Забвение, Ничто. Это новая молитва со старыми рифмами. И WIEGEDOOD найдут словечко для каждого.

Публика на концерте, прибитая потоком изощренно-вдохновенного негатива, вела себя довольно скованно, погружаясь в персональную черную ракушку, закрывая глаза и мерно покачиваясь под рев и песни про антисуществование. Помните мужика над костром? Так вот оно примерно и было весь вечер: обнаженная связанная душа среди корчащихся теней, истязающие плоть жгучие пароксизмы. KRVVLA, NEBULAE COME SWEET, CHALLENGER DEEP, WIEGEDOOD. Каждый устроил пытку по-своему.

обзоры концертов Wiegedood Nebulae Come Sweet Krvvla Challenger Deep

KRVVLA

Единственный, по сути, недочет мероприятия (ну, если чрезмерно минималистическое освещение считать не багом, но фичей) — задержка его начала, приведшая в вечном цейтноте «Брюгге» к тому, что белорусские группы подключались/отстраивались едва ли не дольше, чем длились их сеты. Три-четыре песни на каждого. Ведь, в конце концов, не урезать же гостей?

Хотя был и плюс: публика не успела заскучать под KRVVLA. Не поймите неправильно: это очень хорошая группа, и чем дальше она продвигается в своих «буквенных» EP, тем становится многомернее, все увереннее парализуя, охватывая своей атмосферной черненой туманностью. В феврале у ребят вышел миник Ø (если не слышали, подтянитесь сюда), до того были M и N. Слушается все это отлично — однако на концерте смотреть на KRVVLA, как и на почти любую инструментальную банду, не зевая, долго непросто. На сцене банально ничего не меняется: стоят парни и девушка, увлеченно играют. Пускай прилично. Красиво. Но глазу зацепиться решительно не за что. Поэтому, имхо, нужен фон, какое-то видео, движ, чтобы народ, прислушиваясь, не терял таки фокуса.

обзоры концертов Wiegedood Nebulae Come Sweet Krvvla Challenger Deep

NEBULAE COME SWEET

NEBULAE COME SWEET в этот раз также обошлись без подложки. А еще пообещали в рамках концерта сыграть старую программу в последний раз, чтобы потом, обновившись альбомом, образами и песнями, потрясать воображение чем-то иным. Целиком задуманное исполнить, увы, не удалось — ну и в целом казалось, что за время промоции своей «Ночи» группа жить ею банально устала. Вырезав шоу-элемент, NCS отыграли раздирающе-депрессивный мрачный сет, срываясь в хриплый крик и вселенскую безнадегу, хороня под партии саксофона, — с таким настроением, будто утро уже не настанет.

обзоры концертов Wiegedood Nebulae Come Sweet Krvvla Challenger Deep

CHALLENGER DEEP

CHALLENGER DEEP — также, к слову, вскоре готовящие новый материал, — явились в полной своей боевой подготовке. Глючный черно-белый видеоряд, оголтелый драйв, исступленная плотность, обойма нажористых риффов — с подачей и накалом такой оглушительной мощности, что от них, создалось ощущение, и без того густой воздух «Брюгге» делался непроницаемым, как кровавый пузырь, норовя бомбануть от истошного вокала Антона. Ошеломительно. Слаженно. Очень сильно — хотя и, в случае с этой командой, так и просится рука написать «почти как всегда». «Днище» прорвали в своих лучших традициях — ну и, на мой взгляд, наваляли наравне с приглашенными звездами.

Ну и… по итогам вечера — небольшой фоторепортаж (света на сцене банально не хватило для обильных картинок!).

, рубрика(и): Блог

Количество просмотров: 418

поделиться в фэйсбуке
запостить вконтакт
в твиттер

Теги: , , , ,

﻿

Комментарии

(* если хотите процитировать чей-либо комментарий, нажмите на красную ссылку >>> под ним; для цитирования части комментария выделите нужный текст и опять-таки нажмите на эту ссылку)

  1. gking 24.03.2018 в 09:27

    CHALLENGER DEEP смотрелись лишними.
    NEBULAE COME SWEET молодцы.
    KRVVLA соглашусь — скучно.

    WIEGEDOOD знал на что шёл, жаль мало отыграли. Поддержал музыкантов покупкой дисков ))

    >>>
  2. Zan 24.03.2018 в 11:06

    Хоть я старпёр, без лишнего антуражу получилось эфффектней !

    >>>
  3. Ветошь 24.03.2018 в 15:03

    А мне CHALLENGER DEEP больше всего и вкатили Бельгийцы мощны, но как-то… большего, что ли, ждал. Может, того самого шоу и не хватило.

    >>>
  4. Артём 24.03.2018 в 15:15

    Скажу за себя, как за старпёра. Дело вовсе не в том, что у олдскульной тусовки «свой блэк-метал, а у фан-клуба WIEGEDOOD — свой». И далеко не в том, что «проще напиться в пятницу дома или на предсказуемом до ноты «лапти-фесте». Всё гораздо проще — концертный состав был до крайности мутный. Полагаю, что большинству из тех, кто хотел бы послушать и посмотреть WIEGEDOOD, исходя из музыкального стиля, все остальные коллективы до тошноты неприятны и не нужны. Тем же, кто пошел на концерт ради всех остальных коллективов, по-большому счету, насрать на WIEGEDOOD.

    >>>
  5. gking 24.03.2018 в 16:07

    кстати, возле сцены, по центру звук был классный

    >>>
  6. Dave "the rudy" 24.03.2018 в 22:36

    https://www.youtube.com/watch?v=WTK5ccn5HX0
    зацепили, маякните когда следующий сэт — поеду

    >>>

Оставьте свой комментарий

антиспам-проверка (введите число) *

Читайте также:

Пчелиные папки. Премьера нового сингла AMORPHIS «The Bee»

Смотрите, какая прелесть: группа AMORPHIS показала лирик-видео на свой новый боевик - первый сингл к тринадцатому альбому команды Queen Of Time. А посвящен он... пчелкам!

Close