Блэк-метал для хипстеров? WIEGEDOOD, CHALLENGER DEEP, NEBULAE COME SWEET, KRVVLA в «Брюгге»

Наблюдая за тем, как переполненный душный «Брюгге» млеет под виртуозно-штормовые загоны бельгийских атмо-блэкеров WIEGEDOOD, не могла отделаться от навязчивых мыслей. Собралась же на пятничный темный пост-депрессняк в основном, по сути, хипсторская молодежь: программисты, ботаники, бородатые компьютерные гении, фанаты навороченного технарского музла и умных митапов в антикафе. Втянувшиеся в экстремальную музыку примерно на волне металкора. Вот смени сейчас на сцене WIEGEDOOD какой-нибудь классикой — MAYHEM, GORGOROTH, при всем воинственном антураже, — сколько останется в зале к финалу концерта?

Потерял ли навечно чернейший из стилей способность объединять поколения? Олдскульной тусовки, по сути, на концерт не пришло. Значит ли это, что у нее — свой блэк-метал, а у фан-клуба WIEGEDOOD — свой? Если так, то, выходит, за каких-то три десятка лет жанр расслоился гораздо сильнее, чем можно было предположить, — поэтому за приставкой «пост-» скоро смело припишем «постпост-». Ну, когда WIEGEDOOD, как и «горгороты», станут музыкой косматых старперов. С другой стороны, возможно, дело просто в отсутствии любопытства: проще напиться в пятницу дома или на предсказуемом до ноты «лапти-фесте», чем пытаться понять, что доносят неопрятного вида бельгийские дядьки.

Внешний вид для современной «черной волны», как и доминирующие религиозно-идеологические загоны, как правило, малозначителен. Всклокоченная борода, растянутая майка с лого DEATH, два красных фонаря на сцене, никаких шипов, накрашенных ногтей, постановочных трюков и синхронных взмахов шелковистыми гривами. «Внешнее — лишнее», — новый постулат нового блэка, пришедшего, как в случае с сегодняшними выкормышами Church of Ra, из дум-сладжа, хардкора и постхардкора. Что однако, не делает оба De doden hebben het goed (в апреле на подходе третий, не забываем!) на секундочку хуже. Малозначительней. Или преуменьшает талант музыкантов.

Не заморачиваясь визуальными украшениями, в «Брюгге» техничное и, казалось, отрешенное трио вдыхало в свою небольшую пока дискографию смерть, распыляя, словно чумную бактерию, исступление и отчаяние. Шквалистый гитарный чес, напитанный блекло-дождевой атмосферой призрачной беспросветности, вокальная истерия и тексты о Невозврате. Фантастическая, как избиение, работа ритм-секции… Ох, если Диавол все-таки существует, уверена, он примет этих ребят за своих, безо всякого даже корпспейнта и ожерелий с пентухами. Нигилизм, Забвение, Ничто. Это новая молитва со старыми рифмами. И WIEGEDOOD найдут словечко для каждого.

Публика на концерте, прибитая потоком изощренно-вдохновенного негатива, вела себя довольно скованно, погружаясь в персональную черную ракушку, закрывая глаза и мерно покачиваясь под рев и песни про антисуществование. Помните мужика над костром? Так вот оно примерно и было весь вечер: обнаженная связанная душа среди корчащихся теней, истязающие плоть жгучие пароксизмы. KRVVLA, NEBULAE COME SWEET, CHALLENGER DEEP, WIEGEDOOD. Каждый устроил пытку по-своему.

Единственный, по сути, недочет мероприятия (ну, если чрезмерно минималистическое освещение считать не багом, но фичей) — задержка его начала, приведшая в вечном цейтноте «Брюгге» к тому, что белорусские группы подключались/отстраивались едва ли не дольше, чем длились их сеты. Три-четыре песни на каждого. Ведь, в конце концов, не урезать же гостей?

Хотя был и плюс: публика не успела заскучать под KRVVLA. Не поймите неправильно: это очень хорошая группа, и чем дальше она продвигается в своих «буквенных» EP, тем становится многомернее, все увереннее парализуя, охватывая своей атмосферной черненой туманностью. В феврале у ребят вышел миник Ø (если не слышали, подтянитесь сюда), до того были M и N. Слушается все это отлично — однако на концерте смотреть на KRVVLA, как и на почти любую инструментальную банду, не зевая, долго непросто. На сцене банально ничего не меняется: стоят парни и девушка, увлеченно играют. Пускай прилично. Красиво. Но глазу зацепиться решительно не за что. Поэтому, имхо, нужен фон, какое-то видео, движ, чтобы народ, прислушиваясь, не терял таки фокуса.

NEBULAE COME SWEET в этот раз также обошлись без подложки. А еще пообещали в рамках концерта сыграть старую программу в последний раз, чтобы потом, обновившись альбомом, образами и песнями, потрясать воображение чем-то иным. Целиком задуманное исполнить, увы, не удалось — ну и в целом казалось, что за время промоции своей «Ночи» группа жить ею банально устала. Вырезав шоу-элемент, NCS отыграли раздирающе-депрессивный мрачный сет, срываясь в хриплый крик и вселенскую безнадегу, хороня под партии саксофона, — с таким настроением, будто утро уже не настанет.

CHALLENGER DEEP — также, к слову, вскоре готовящие новый материал, — явились в полной своей боевой подготовке. Глючный черно-белый видеоряд, оголтелый драйв, исступленная плотность, обойма нажористых риффов — с подачей и накалом такой оглушительной мощности, что от них, создалось ощущение, и без того густой воздух «Брюгге» делался непроницаемым, как кровавый пузырь, норовя бомбануть от истошного вокала Антона. Ошеломительно. Слаженно. Очень сильно — хотя и, в случае с этой командой, так и просится рука написать «почти как всегда». «Днище» прорвали в своих лучших традициях — ну и, на мой взгляд, наваляли наравне с приглашенными звездами.

Ну и… по итогам вечера — небольшой фоторепортаж (света на сцене банально не хватило для обильных картинок!).