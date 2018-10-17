Умер гитарист ALL THAT REMAINS Oli Herbert

Группа ALL THAT REMAINS сообщила печальную новость. Сегодня не стало гитариста и основателя коллектива Оли Герберта. Ему было 48 лет. О причинах случившегося пока не известно. R.I.P.

R.I.P. All That Remains

, рубрика(и): Быстрые новости

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