Тыквенные короли. MASTERPLAN выпускают альбом песен HELLOWEEN

PumpKings — называется выходящий в конце этого месяца лонгплей MASTERPLAN, состоящий из переосмысленных песен HELLOWEEN, к созданию которых был причастен гитарист Roland Grapow, — а именно тем из альбомов Pink Bupples Go Ape, Chameleon, Master Of The Rings, The Time Of The Oath и The Dark Ride. «Мне нравятся эти песни, — высказал основную идею релиза сам Роланд, — но сейчас мне бы хотелось переделать отдельные элементы. Поэтому я принял решение перезаписать их с парнями из MASTERPLAN».

«Наш вариант получился существенно тяжелее, — продолжает музыкант, — но это и правильно. Было бы бессмысленно просто взять и переписать их в том же ключе, что и раньше. Поэтому вокалы мы сделали грубее, а общее настроение и подачу — пожестче. В целом же, мне кажется, PumpKings должен стать любопытной находкой как для фанатов MASTERPLAN, так и HELLOWEEN. Ну а лично для меня возвращение к этим песням было сродни встрече со старыми добрыми друзьями».

Треклист альбома:

01. The Chance

02. Someone’s Crying

03. Mankind

04. Step Out Of Hell

05. Mr. Ego

06. Still We Go

07. Escalation 666

08. The Time Of The Oath

09. Music

10. The Dark Ride

11. Take Me Home

Лирик-видео на стартовую «The Chance» смотрим прямо сейчас!