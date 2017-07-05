Тыквенные короли. MASTERPLAN выпускают альбом песен HELLOWEEN

PumpKings — называется выходящий в конце этого месяца лонгплей MASTERPLAN, состоящий из переосмысленных песен HELLOWEEN, к созданию которых был причастен гитарист Roland Grapow, — а именно тем из альбомов Pink Bupples Go Ape, Chameleon, Master Of The Rings, The Time Of The Oath и The Dark Ride. «Мне нравятся эти песни, — высказал основную идею релиза сам Роланд, — но сейчас мне бы хотелось переделать отдельные элементы. Поэтому я принял решение перезаписать их с парнями из MASTERPLAN».
«Наш вариант получился существенно тяжелее, — продолжает музыкант, — но это и правильно. Было бы бессмысленно просто взять и переписать их в том же ключе, что и раньше. Поэтому вокалы мы сделали грубее, а общее настроение и подачу — пожестче. В целом же, мне кажется, PumpKings должен стать любопытной находкой как для фанатов MASTERPLAN, так и HELLOWEEN. Ну а лично для меня возвращение к этим песням было сродни встрече со старыми добрыми друзьями».
Треклист альбома:
01. The Chance
02. Someone’s Crying
03. Mankind
04. Step Out Of Hell
05. Mr. Ego
06. Still We Go
07. Escalation 666
08. The Time Of The Oath
09. Music
10. The Dark Ride
11. Take Me Home
Лирик-видео на стартовую «The Chance» смотрим прямо сейчас!
Отлично! С пивным фальцетом Дериса было бы ярче =)
Ожидаю! Особо интересны темы из TTOTO и Dark Ride.