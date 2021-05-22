HELLOWEEN
22.05.2021

Премьера: HELLOWEEN «Fear Of The Fallen»

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Сегодня HELLOWEEN — в своем самом полном и удивительном составе — показали второй сингл альбома Helloween, возглавляющего список наиболее ожидаемых метал-релизов этого лета. Песня называется «Fear Of The Fallen» — и, кажется, после нее и «Skyfall» уже представляешь, чего именно ожидать.

Это действительно квинтэссенция «хэллоуновского» саунда — с бравурными боевичками, с размеренными затяжными разнотемповыми сюжетами, многослойными гитарами (за любовь к соло команду не раз и не два упрекали в графоманстве) и, в случае с этим альбомом, вокалами — ибо выговориться надо было дать каждому.

Кто жаждал классического HELLOWEEN, без экспериментов и наворотов — должен быть счастлив. Остальные, возможно, несколько заскучают.

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