Премьера: HELLOWEEN «Fear Of The Fallen»Новинки и новости
Сегодня HELLOWEEN — в своем самом полном и удивительном составе — показали второй сингл альбома Helloween, возглавляющего список наиболее ожидаемых метал-релизов этого лета. Песня называется «Fear Of The Fallen» — и, кажется, после нее и «Skyfall» уже представляешь, чего именно ожидать.
Это действительно квинтэссенция «хэллоуновского» саунда — с бравурными боевичками, с размеренными затяжными разнотемповыми сюжетами, многослойными гитарами (за любовь к соло команду не раз и не два упрекали в графоманстве) и, в случае с этим альбомом, вокалами — ибо выговориться надо было дать каждому.
Кто жаждал классического HELLOWEEN, без экспериментов и наворотов — должен быть счастлив. Остальные, возможно, несколько заскучают.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 28
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