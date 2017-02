Michael Kiske о воссоединении с HELLOWEEN. «Я не могу больше злиться»

Michael Kiske, еще пару лет назад клявшийся и божившийся, что в HELLOWEEN его ноги не будет, даже за миллионы евро, таки сменил гнев на милость. И на одном поле с былыми коллегами он теперь готов присесть. И даже спеть. Грандиозный тур «Pumpkins United», долженствующий объединить «тыквенных» бывших и «тыквенных» настоящих, стартует уже этой осенью и продлится до неопределенного времени в 2018-м.

Всего в мировых гастролях, посвященных тридцатилетнему юбилею HELLOWEEN, примут участие семь музыкантов: Michael Kiske, Kai Hansen, Michael Weikath, Markus Grosskopf, Andi Deris, Sascha Gerstner и Daniel Löble. «Я буду петь стафф, которым в группе, собственно, и запомнился, — т.е. периода дилогии Keeper Of The Seven Keys, — сказал Киске, — а Энди ответит за «свою» эпоху. Думаю, будет интересно — и, поверьте, мы уже вложили немало средств в сценическую постановку, чтобы сделать шоу максимально запоминающимся и увлекательным. Особенным для всех и каждого, кто его посетит».

«Процесс примирения был довольно долгим, — признал Michael, — это заняло не один день. Возможно, дело в том, что с возрастом, становясь старше, я начал переосмысливать окружающее. Что-то во мне начало меняться… в последние три-четыре года. Помню, как в 2013-м столкнулся с Вейкатом на фестивале Sweden Rock, и первое, что он спросил, было: «Скажи, ну что я тебе сделал такого, что ты не можешь меня простить?» Он правда так сказал. А я подумал — и осознал, что на самом деле давно простил, просто сам не отдавал себе в этом отчет. Так все и началось.

Ибо знаете… я так много пережил за годы, прошедшие после HELLOWEEN. Куча пертурбаций, сложностей, связанных с тем, что все приходилось делать самому… много-много всего, чисто даже на человеческом уровне. Все эти вещи привели к пониманию, что злиться я больше просто не могу. Может быть, посторонним людям трудно будет понять… но лично я в состоянии простить и забыть, а потом начать диалог заново. Я чувствую себя духовно очистившимся, благословленным, и не хочу разрушить это ощущение злобой».

Следить за датами тура можно на официальном фэйсбуке команды.