Осенние тыковки. Новая тема HELLOWEEN с Майклом Киске и Каем Хансеном

Пока я собираюсь с мыслями и фотографиями с самого думового мероприятия сезона, украинского феста Doom Over Kiev, предлагаю отведать свежепозитивной тыквенной кашки, которую заварили HELLOWEEN в качестве рекламы своего Pumpkins United World Tour. В песне «Pumpkins United» засветились все и сразу: Andi Deris, Michael Kiske, Kai Hansen, Michael Weikath, Sascha Gerstner, Markus Grosskopf и Daniel Löble, а также фирменная мультяшковая беззаботность, которой славны эти немецкие парни — хоть врозь, хоть вместе.

Тур, кстати, стартует завтра, в Мексике — и множество его дат уже проходят в режиме sold out: к примеру, в бразильском Сан-Паулу запросто продалось 16000 билетов; в Праге — 12000, в Мадриде — 14000. Так что затея с воссоединением бывших определенно стоила выделки.

В Минске, к сожалению, ничего такого (пока?) не планируется: ближайшие к нам даты случатся в Москве (7 апреля) и Киеве (9 апреля). Ну а пока… песня!