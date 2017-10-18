Осенние тыковки. Новая тема HELLOWEEN с Майклом Киске и Каем Хансеном

Пока я собираюсь с мыслями и фотографиями с самого думового мероприятия сезона, украинского феста Doom Over Kiev, предлагаю отведать свежепозитивной тыквенной кашки, которую заварили HELLOWEEN в качестве рекламы своего Pumpkins United World Tour. В песне «Pumpkins United» засветились все и сразу: Andi Deris, Michael Kiske, Kai Hansen, Michael Weikath, Sascha Gerstner, Markus Grosskopf и Daniel Löble, а также фирменная мультяшковая беззаботность, которой славны эти немецкие парни — хоть врозь, хоть вместе.
Тур, кстати, стартует завтра, в Мексике — и множество его дат уже проходят в режиме sold out: к примеру, в бразильском Сан-Паулу запросто продалось 16000 билетов; в Праге — 12000, в Мадриде — 14000. Так что затея с воссоединением бывших определенно стоила выделки.
В Минске, к сожалению, ничего такого (пока?) не планируется: ближайшие к нам даты случатся в Москве (7 апреля) и Киеве (9 апреля). Ну а пока… песня!
Песня банальная, но на концерт хочется!
Песня — типичный Helloween: быстро и мелодично. То, что и надо большинству фанатов группы. Не супер-пупер хит, но очень даже неплоха.
Впрочем, все равно большинство придет послушать классику с Киперов: I Want Out, Future World, Eagle Fly Free. Хотелось, чтоб и к нам заехали — все-таки в прошлый раз прилично людей пришло, не как в Мехико, но тем не менее. А нет — так придется к соседям ехать, благо не в первый раз \m/