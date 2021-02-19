THERION покоряет чарты. «Песен у нас было сразу на три альбома»Блог
Январский альбом THERION Leviathan, прямолинейно-хитовый и ненавязчиво-доступный после замороченного Beloved Antichrist, а также всего сложносочиненного прочего, что Кристофер мутил в последние годы, предсказуемо хорошо пошел в международные чарты. Восьмое место в Британии (в номинации Rock & Metal Albums), 11 в общем национальном немецком рейтинге, 12 в Швейцарии, 14 в родной Швеции и 25 в Польше. В США — 18 место в категории Current Hard Music Albums. И это только по итогам продаж физносителей. Стримеры также не жалеют домашних колонок: миллион на Spotify Leviathan получил всего за две первых недели после своего появления.
«После выпуска Beloved Antichrist я ощущал себя опустошенным. Это была моя самая серьезная амбиция, последняя мечта, которую хотелось исполнить. В общем, в THERION я делал то, что хотел сам, не особо прислушиваясь к мнению фэнов. Ведь не так уж просто дать людям то, что им нужно; нельзя так просто взять в руки гитару и записать хит.
Тем не менее, мы все-таки бросили себе этот вызов. Задача стояла такая: взять классический звук THERION и сочинить песни, основываясь на нем, в этом ключе. Посмотреть, способны ли мы на это вообще. Конечно, судить об итогах не нам, но… мы старались.
Вдохновения, как ни странно, было навалом — и если сначала дело шло медленно, потом группу будто прорвало, и мы сочинили более 40 песен. Причем хороших песен — сразу на три альбома! Поэтому решили сделать трилогию, выпуская по диску в год. Так что Leviathan II уже с большего записан».
А как вам новый релиз? (Я, если честно, до конца до сих пор не дослушала: пара отличных песен, но к середине показалось слишком слащаво. Тем не менее, непременно вернусь к нему в будущем.)
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 105
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THERION покоряет чарты. «Песен у нас было сразу на три альбома»
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