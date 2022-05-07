Клип с потрясающе свежим сюжетом (нет): смотрим «Litany Of The Fallen» THERION

Начиная примерно с 2018-го Кристофера из THERION прорвало, пробило, привалило творческой энергией, и, как отмечал он сам к выпуску Leviathan, количество песен в его архиве неумолимо растет. Так, уже в сентябре будет выпущен Leviathan II, затем готовится номер три, а если кто ощущает, что до осени терпеть совершенно не в силах, на днях был выпущен новый клип на тему «Litany Of The Fallen».

«Это такая вещь, — комментирует Christofer Johnsson, — что могла бы с легкостью войти в любую из частей трилогии Leviathan. Это вещь, которая соединяет их вместе».

Сюжет видео довольно прозаичен: эпическая битва бобра со ослом, рыцари-косплееры, картонные мечи, огненные спецэффекты, свечи, бабы, перья, горящие кресты… Этакий BEHEMOTH на минималках — ибо BEHEMOTH, как ни крути, таки осло злобное зло, ну а THERION — тяжести и экстремальности уже примерно уровня группы ABBA. Степень грандиозности, драматичности трека и клипа хочется проиллюстрировать одним из его кадров.

А теперь целиком.

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