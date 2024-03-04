THERION, Christofer Johnsson: «Я начал вести переговоры с промоутерами относительно тура в России, но это не так просто»Блог
Christofer Johnsson, как мы все помним, с давних времен тяготеет ко всему русскому — и даже сейчас предпочитает делать вид, что ничего не происходит, а значит, непременно надо приехать в любимую страну с концертами. В своем вконтактике он опубликовал запись, в которой пожаловался, что будучи гражданином недружественной страны (аккурат Швеция собирается в НАТО), он не может так просто взять и заключить контракты с российскими промоутерами. А также далее в комментариях добавил, что не уверен, смогут ли ему беспроблемно дать визу и заплатить гонорары.
При этом, естественно, всех уверив, что он на сто процентов аполитичен и все, что важно, это
бабло фэны, а не какая-то там необходимость выбирать политические стороны.
В вк пост Кристофера, понятно, нашел максимальную поддержку — но когда скриншоты разлетелись по менее «дружественному» фэйсбуку и прочим твиттерам, подняв волну удивления и, мягко говоря, недоумения, дядька сделал опрос в паблике THERION в ненавистном фб.
«У меня есть очень важный вопрос. Пожалуйста, обдумайте ответ как следует, потому как исход обсуждения будет для меня очень важен.
Вопрос: Стоит ли THERION выступать в странах, которые в настоящий момент или были в недавнем прошлом вовлечены в военные конфликты или ведут политический курс, осуждаемый миллионами людей во всем мире?
Вариант А. Ничего не имею против. Для метал-коммьюнити характерна позиция «мы против всего мира»; группы должны оставаться вне политики и предлагать людям вариант эскапизма в тяжкий период. Если правительство моей страны занимается чем-то подобным, я бы все равно хотел(а), чтобы вы у нас выступали.
Вариант Б. Нет, политические условия и вооруженные конфликты влияют в том числе и на искусство. Не нужно выступать в странах, которые в настоящий момент или были в недавнем прошлом вовлечены в военные конфликты или ведут политический курс, осуждаемый миллионами людей во всем мире».
Если хотите, можете высказать свое мнение и поучаствовать в обсуждении (на самом деле, очень любопытная дискуссия). А от себя могу сказать лишь одно. Christofer Johnsson и остальные представители THERION вольны ехать и играть где угодно. Но делать «хатаскрайний» вид, пожимать плечами и при этом обижаться на хейт (которого будет в разы больше, если подобные гастроли таки состоятся) как-то все же нелепо и глупо. Так ли ему нужны русские деньги? Так ли нужно, чтобы сетевые вентиляторы с говном раскрутились по миру и, вероятно, привели к отменам THERION на Западе? Явно стоит подумать — а заодно обсудить с остальными музыкантами, насколько крепки и аполитичны они.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 33
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