THERION обещают альбом хитов. Слушаем титульную вещь «Leviathan»!Новинки и новости
«С уверенностью могу сказать, что наш будущий альбом Leviathan — один из лучших в карьере группы; более того, многие сочтут его самым удачным. И благодаря русской вакцине мы, вероятно, сможем поехать в турне, чтобы рекламировать его в следующем году», — написал Christofer Johnsson на своей вк-странице.
«Мы сделали единственную вещь, к которой еще не прибегали в своем стремлении исследовать новые горизонты. Мы решили дать людям именно то, о чем они просили долгие годы. Leviathan — первый альбом, который мы полностью нашпиговали хитами от THERION».
Семнадцатый (и самый хитовый?) альбом коллектива будет называться Leviathan, официальный релиз назначен на 22 января, а лирик-видео на титульный трек можно оценить прямо сейчас.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 182
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