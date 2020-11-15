15.11.2020

THERION обещают альбом хитов. Слушаем титульную вещь «Leviathan»!

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«С уверенностью могу сказать, что наш будущий альбом Leviathan — один из лучших в карьере группы; более того, многие сочтут его самым удачным. И благодаря русской вакцине мы, вероятно, сможем поехать в турне, чтобы рекламировать его в следующем году», — написал Christofer Johnsson на своей вк-странице.

«Мы сделали единственную вещь, к которой еще не прибегали в своем стремлении исследовать новые горизонты. Мы решили дать людям именно то, о чем они просили долгие годы. Leviathan — первый альбом, который мы полностью нашпиговали хитами от THERION».

Семнадцатый (и самый хитовый?) альбом коллектива будет называться Leviathan, официальный релиз назначен на 22 января, а лирик-видео на титульный трек можно оценить прямо сейчас.

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2 комментария

  • Тварь написал(а):

    Какая-то скукота
    если теперь ЭТО называют хитами… http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif

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  • послушник написал(а):

    Достойно оценить сия творения можно доверить только Эскобару ( Bredor ) …

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