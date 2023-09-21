Новинка: думовый эпик THERION «Twilight Of The Gods»Новинки и новости
Christofer Johnsson, который пару лет назад переехал на Мальту к подруге, занимаясь там с нею помощью всяким зверушкам, не перестает активничать творчески. Скоро что-то грядет у LUCIFERIAN LIGHT ORCHESTRA, а THERION, выпускающий по альбому в год, не пропустит 2023-й и в декабре покажет третью часть трилогии Leviathan.
«Большинство людей, не задействованных в группе, которые уже прослушали Leviathan III, считают его сильнейшим из всей трилогии. И это немного странно, так как два первых релиза я старался напичкать хитами, а третий, напротив, сделать в угоду более трушным фэнам. Но вообще любопытно будет услышать мнения широкой публики, когда диск появится в общем доступе».
Случится это в декабре, а пока можно заценить завершающий полноформатник эпически-думовый трек «Twilight Of The Gods», одну из вокальных партий которого исполнил Mats Leven, тем самым обеспечив дополнительную массивность. И это действительно далеко не попса! Отличная серьезная тема, и даже несколько дешевый видеоряд впечатлений не портит.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 242
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Комментарии
atr:
Не так уж и плохо, хоть всё состоит из давно приевшихся компонентов. Наверно, потому что прошлые «Левиафаны» прошли мимо меня.…
коллапес:
по мне так эти ребятки давно уже не торты. Со своей экспериментальностью они давно уже пробили все днища, и слушать это, а уж тем более смотреть — пустая трата времен�…
Юрий:
Писюн с глазами:
Другой Александр написал(а):
Помню в детстве был у меня такой диалог с другом, который фанател от Slipknot:
Он: — Ты знаешь, что СлипКнот скоро умрут?
Я: — Почему?
�…
Зануда:
Тоже люблю их, хотя дэзкор не моё музло в принципе! Концерт в Минске когда-то там просто порвал!…
Green:
Вокал не катит совсем, а вот в музыкальной части интересно, разнообразно….одним словом забавно….)…
atr:
О, мексиканские панки (только не пиздите, что они играют что-то наподобие дэта или гринды).
Группа, кстати, говно, но кому-то может и зайдёт.…
Merzbow:
хей, там Андреас вовсю рубит уже живьём. Пора бы обратно поменяться местами. А то тогда в 97-м некрасиво вышло на концерте.
Вообще можно заново начать. Практически со�…
Виктор:
так вот почему на 9 из 10 шоу он выступает дерьмово. теперь к нему никаких претензий конечно нет — после таких откровений…
Другой Александр:
Помню в детстве был у меня такой диалог с другом, который фанател от Slipknot:
Он: — Ты знаешь, что СлипКнот скоро умрут?
Я: — Почему?
— ну, они себя на концертах изводят вус…
Ых:
О, спасибо!!! Не знала эту историю.
А ещё его голос звучит в интро к этому трэку:
https://www.youtube.com/watch?v=A-CXQArLsRg…
Gerber:
Хабалистая барышня на вокале — доставляет!)) А толстый уже с ними, я смотрю не играет..…
Другой Александр:
Anastasiya написал(а):
Сергеич написал(а):
Lord Nazi Ruso — это вполне реальный персонаж, психически больной Лешенька Макеев
https://texty.org.ua/fragments/76690/lord_nazi_ruso_u_Meksyci_linchuvaly_rosijany…
Тот случай, когда количество не переходит в качество
по мне так эти ребятки давно уже не торты. Со своей экспериментальностью они давно уже пробили все днища, и слушать это, а уж тем более смотреть — пустая трата времени. Разве что для ознакомления, дабы удостовериться, что «всё также никак». От было славы не осталось ничего. Какие там нафиг фаны? самые упертые знатоки сортов говна?
Не так уж и плохо, хоть всё состоит из давно приевшихся компонентов. Наверно, потому что прошлые «Левиафаны» прошли мимо меня.