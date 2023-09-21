therion
21.09.2023

Новинка: думовый эпик THERION «Twilight Of The Gods»

Новинки и новости

Christofer Johnsson, который пару лет назад переехал на Мальту к подруге, занимаясь там с нею помощью всяким зверушкам, не перестает активничать творчески. Скоро что-то грядет у LUCIFERIAN LIGHT ORCHESTRA, а THERION, выпускающий по альбому в год, не пропустит 2023-й и в декабре покажет третью часть трилогии Leviathan.

«Большинство людей, не задействованных в группе, которые уже прослушали Leviathan III, считают его сильнейшим из всей трилогии. И это немного странно, так как два первых релиза я старался напичкать хитами, а третий, напротив, сделать в угоду более трушным фэнам. Но вообще любопытно будет услышать мнения широкой публики, когда диск появится в общем доступе».

Случится это в декабре, а пока можно заценить завершающий полноформатник эпически-думовый трек «Twilight Of The Gods», одну из вокальных партий которого исполнил Mats Leven, тем самым обеспечив дополнительную массивность. И это действительно далеко не попса! Отличная серьезная тема, и даже несколько дешевый видеоряд впечатлений не портит.

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3 комментария

  • Юрий написал(а):

    Тот случай, когда количество не переходит в качество

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  • коллапес написал(а):

    по мне так эти ребятки давно уже не торты. Со своей экспериментальностью они давно уже пробили все днища, и слушать это, а уж тем более смотреть — пустая трата времени. Разве что для ознакомления, дабы удостовериться, что «всё также никак». От было славы не осталось ничего. Какие там нафиг фаны? самые упертые знатоки сортов говна?

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  • atr написал(а):

    Не так уж и плохо, хоть всё состоит из давно приевшихся компонентов. Наверно, потому что прошлые «Левиафаны» прошли мимо меня.

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