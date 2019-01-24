THERION сыграют «Theli» целиком на фестивале Brutal Assault

Скажите, кто, придя на концерт THERION, не ждет этих строк? «Ride the beast of ecstasy / Spiritual supremacy / Ride the beast of ecstasy»… Если у вас не было этого, у вас не было Theli, не было «The Siren Of The Woods», не было «Black Fairy» — и всего того, что еще эксклюзивно сыграет команда на Brutal Assault в этом году. Также в свежий апдейт попали SODOM (в обновленном составе), SICK OF IT ALL, EYEHATEGOD, VULVODYNIA (кто?) и неформатный GOST.