Скажите, кто, придя на концерт THERION, не ждет этих строк? «Ride the beast of ecstasy / Spiritual supremacy / Ride the beast of ecstasy»… Если у вас не было этого, у вас не было Theli, не было «The Siren Of The Woods», не было «Black Fairy» — и всего того, что еще эксклюзивно сыграет команда на Brutal Assault в этом году. Также в свежий апдейт попали SODOM (в обновленном составе), SICK OF IT ALL, EYEHATEGOD, VULVODYNIA (кто?) и неформатный GOST.
THERION сыграют «Theli» целиком на фестивале Brutal Assault
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
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Теги: Brutal Assault, Therion, фестивали
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В этот день родились1969 - David Ingram (ECHELON, ex-BOLT THROWER, ex-BENEDICTION)
1984 - Mercedes Lander (KITTIE)
15 релизов января
Legion Of The Damned Slaves Of The Shadow Realm
Phlebotomized Deformation Of Humanity
Hecate Enthroned Embrace Of The Godless Aeon
Mono Nowhere Now Here
Carnal Forge Gun To Mouth Salvation
Evergrey The Atlantic
Swallow The Sun When A Shadow Is Forced Into The Light
Oomph! Ritual
Flotsam And Jetsam The End Of Chaos
Bring Me The Horizon Amo
A Pale Horse Named Death When The World Becomes Undone
Soilwork Verkligheten
Trollfest Norwegian Fairytales
Dust Bolt Trapped In Chaos
Malevolent Creation The 13th Beast
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