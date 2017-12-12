Christofer Johnsson из THERION: «Личные посты буду писать вконтакте, поскольку фэйсбук — отстой»

Долгожданные новости от Кристофера: его монументальное рок-оперное полотно Beloved Antichrist наконец готово, и появится официальным релизом 2 февраля 2018. Три акта, три часа звучания, 27 персонажей, вокальные роли которых исполнили уже знакомые по работе в THERION Thomas Vikström, Lori Lewis и Chiara Malvestiti, а также… многие другие артисты, имена которых вы узнаете позже. «Важно сказать, что Beloved Antichrist НЕ будет стандартным альбомом, построенным вокруг концептуальной истории. И это НЕ похоже ни на AYREON, ни на AVANTASIA».

«Примерно 75% материала было написано мной, остальное сочинили Thomas, Vidal и Linnea.

Изначально вышло 4 часа музыки, но мы поняли, что для аудитории это будет чрезмерно, и были вынуждены проделать непростую работу по перекраиванию материала.

Музыкально… я бы сказал, треть материала звучит, как «классический THERION». Еще треть — вообще не похоже на то, что вы могли бы ожидать услышать от нас. А остальное — нечто среднее между вышеназванными категориями. В общем, для людей, которым интересно открывать для себя что-то новое, условий и материала окажется предостаточно. Тем же, кто считает, мол, «насрать на рок-оперы, просто дайте мне новый THERION», могу порекомендовать либо сжечь этот диск, либо выбрать из релиза тематический плейлист на свой вкус. А «сидюки» использовать как подставку.

Новая музыка предназначена для театральной постановки — этакий аналог «Jesus Christ Superstar» авторства THERION (рабочее название релиза, к слову, было «Antichrist Superstar»). Тем не менее, в турне, которое состоится в первой половине 2018 года (25 стран, Беларуси в списке нет; афишу смотрим тут — прим.авт.), масштабных декораций пока не предвидится: это будет обычный тур, в котором мы сыграем немного новых песен, а также немного старых. Сценические постановки — по возможности — оставим на вторую половину 2018-го».

И, кстати, кто хочет следить за жизнью главного по THERION’у, вот его профиль в вк. «Я не фанат по фэйсбуку, — написал музыкант в фэйсбуке, — но время от времени буду оставлять здесь официальные новости. Личные же посты буду писать вконтакте, также думаю постить там фотографии закулисья, вести туровый дневник 2018 года… в общем, кому интересно, подписывайтесь. VK — это как FaceBook, за исключением того, что FaceBook — отстой».