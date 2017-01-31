Christofer Johnsson из THERION болен. «В худшем случае выступление на 70000 Tons Of Metal станет последним в моей карьере»

Неприятными новостями поделился мастермайнд THERION Christofer Johnsson. В то время как группа готовится к выступлению на круизе 70000 Tons Of Metal, музыкант мучительно решает: оперировать или нет?.. В последние несколько недель Кристофер мучается болями в спине и руках, принимает лекарства и вынужден носить поддерживающий шейный воротник. В том числе и на сцене.

Причиной болезненного состояния стали две грыжи межпозвоночных дисков шейного отдела.

«Около двух недель назад я начал испытывать сильные боли в руке, плече и спине. В лежачем положении боль усиливалась; да и вообще с каждым днем становилось лишь хуже. В итоге я уже даже не мог спать лежа: проводил ночи в сидячем положении на диване.

Шведское здравоохранение оказалось не в силах оказать оперативную помощь. Эта система уже не работает. То есть в нашей стране, конечно, высококлассное оборудование и отличные специалисты, однако ввиду огромного прироста населения всего этого банально перестало хватать. Инфраструктура продолжает ухудшаться. После общения со специалистами скорой помощи мне понадобилось 8 дней, чтобы попасть на прием к физиотерапевту. А тот даже не смог поставить диагноз, ибо для точной информации нужен МРТ-скан шейного отдела. На это бы здесь ушел месяц. И еще месяц на обработку результатов и ожидание нового приема.

Тем временем проблемы только ухудшились. Я спал все хуже; а начиная играть на гитаре, мог выдержать максимум половину песни до того, как боль заставляла прекратить это дело. Да и моторика изменилась настолько, что большую часть партий я бы уже даже и не осилил. Чтобы не отменять выступление на круизе, мне надо было срочно что-то решать. Получить диагноз, осознать свои перспективы и планы лечения. Вняв советам, я решил прилететь в Москву и получить консультацию там. Ибо врачи и оборудование в столице России не хуже шведских, а возможностей гораздо больше. По крайней мере, ничего ждать не нужно.

Так, я моментально был записан на прием, и сразу по прилету получил полный спектр услуг, начиная от МРТ-сканирования, консультации физиотерапевта, невролога и заканчивая тем фактом, что диагноз был поставлен уже в первый день посещения специалистов. Оказалось, неприятности причиняют две грыжи межпозвоночных дисков: одна большая и одна маленькая с тенденцией к увеличению. Грубо говоря, диски шейного отдела позвоночника у меня совершенно изношены — причем в немалой степени от хэдбэнгинга и постоянного сидения за компьютером в студии и офисе — и кое-где пошли трещинами, так что изнутри начала вытекать жидкость, а также защемлены нервные окончания спинного мозга. Отсюда обширный болевой синдром и ограниченная подвижность правой руки.

Чтобы зафиксировать положение шеи, в течение следующих двух недель я буду вынужден носить специальный шейный воротник. Кроме того, я получаю инъекции кортизона, чтобы блокировать боль. Так я, по крайней мере, могу спать лежа и — насколько это получится — таки отыграю свой сет на 70000 Tons Of Metal. Песни для исполнения, конечно, будут выбираться самые несложные — но, по крайней мере, нам не придется отменять эту дату.

Ну а после круиза я вернусь в Россию на консультацию нейрохирурга с мировым именем, который сможет сказать точно, что делать дальше: идти на операцию или попробовать обойтись медикаментозными средствами. У каждого варианта есть плюсы и минусы. После хирургического вмешательства, если все пройдет успешно, я пойду на поправку гораздо быстрее. Тем не менее, подобная операция в любом случае рискованна, и если что-то пойдет не так, я больше играть и выступать не смогу. С другой стороны, лечение лекарствами займет гораздо больше времени (4-5 месяцев, а то и дольше) и будет очень мучительным. Тем не менее, риски меньше — и я, признаться, надеюсь именно на этот исход. Но все выяснится по возвращению в Москву.

Так что… наш концерт на 70000 Tons Of Metal не отменен, хотя и будет стоить мне огромных усилий, а также придется выйти на сцену с воротником. Работа над рок-оперой также задерживается, так как за компьютером я сидеть не могу. Ну и в худшем случае выступление на 70000 Tons Of Metal станет последним в моей карьере… Так что ежели операции не избежать, я выберу лучшего хирурга во всей России, чтобы минимизировать риск осложнений. В Швеции все это тянулось бы бесконечно… и черт его знает, сколько месяцев мне бы пришлось ожидать своей очереди.

И последнее. Я бы хотел выразить огромную благодарность следующим людям и организациям: российскому посольству и визовому центру в Стокгольме за приложенные усилия и оперативную помощь с получением визы; шикарному медперсоналу в московской больнице — ибо это действительно самая качественная медпомощь, которую мне когда-либо оказывали; Александру Осипову и Евгении Одинцовой из группы IMPERIAL AGE, которые посоветовали мне вариант с Москвой и многое организовали по прилету. Если бы не вы, друзья, участие в круизе было бы уже отменено. Кроме того, благодаря вам я хоть не много, но могу играть на гитаре, а также спать по ночам. Спасибо вам сердечное!»

И… в общем, выздоровления тебе, Кристофер! Пускай все получится!