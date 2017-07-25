Странная мода, часть два. Металлика с гламурными сиськами

О, фэшн-индустрия, что же ты делаешь! Как показало время, дорогущие «метал»-балахоны стали не самой дурацкой выдумкой горе-дизайнеров, поддавшихся тренду инкорпорировать альтерантивное, готское, страшное. Этим летом новоявленный лакшери-бренд Kendall & Kylie Jenner показал нечто за пределом добра и зла: майки ценой $125, на которых поверх логотипов, портретов и артворка рок-групп нарисованы полуголые бабы. Ну т.е. сами сестры Kendall и Kylie Jenner. Вот зацените.
Sharon Osbourne не выдержала первой: «Девочки, вы не заработали права размещать свои лица рядом с рок-иконами. Знайте свой шесток… на уровне блеска для губ».
Voletta Wallace, мать покойного Notorious B.I.G. (которому, как видите, тоже перепало), немедленно привлекла к делу юристов, отметив, что ни с ней, ни с кем иным из представителей артиста никто не советовался, и разрешения «зарабатывать на смерти» не получал. Она назвала выходку сестер неуважительной и отвратительной, после чего бренд Kendall & Kylie Jenner публично извинился и отметил, что новые дизайны были «недостаточно продуманы». Коллекцию из продажи, понятно, изъяли.
«Думаю, эти дамы решили: мы будем делать что хотим, — отреагировал по итогам James Hetfield, — а как по мне, то это акт неуважения. Мы 36 лет работали на свою команду, трудились над тем, чтобы поддерживать фан-базу, вкладывали душу в каждую нотку, — и вот кто-то посторонний просто берет и рисует поверх всего, что нам дорого, картинку со своим изображением. Нет, мы не святая корова, но… ребята… давайте же проявим некое уважение!»
Тем более, что если METALLICA и появляются в моде, то только в высокой.
Как фамилия актрис? Есть видео, где их трахают?
это ж не сиськи, это щеки)
Так это что, можно наклепать любого говна, заломить за него сто бачей, и автоматом попадаешь в лакшери-сегмент? Удобно.
Tular написал(а):
Так это что, можно наклепать любого говна, заломить за него сто бачей, и автоматом попадаешь в лакшери-сегмент? Удобно.
Нет, еще надо написать, что ты лакшери-бренд. И попытаться быстро продать все это дорогое говно, пока не возмутились правообладатели
Loretta написал(а):
это ж не сиськи, это щеки)
Металлике и сиська досталась)
Heckfy написал(а):
Как фамилия актрис? Есть видео, где их трахают?
Максимум фото — то ли до, то ли после… https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/07/e8/76/07e8766603da427c35401748fe9bf5ef.jpg