Искусство прекрасного: как менялись сценические образы Тарьи за 20 лет

Этим летом Tarja Turunen выпускает концертный альбом под названием Act II (первый акт состоялся аж в 2008-м), отснятый по следам тура в поддержку сольника 2016-го The Shadow Self. Как говорит пресс-релиз, протяженность трассы составила 300000 км; 200 шоу; 40 стран; миллион людей. А посмотрев трейлер и промо-фото релиза, почему-то захотелось составить фото-«трассу» другого порядка: как за 20 лет, с начала карьеры в NIGHTWISH, менялись стиль и образы Тарьи? Вот что вышло в итоге.

После такого бенефиса ослепительности (ну ведь хороша же на все времена!) мужской аудитории заснуть будет явно непросто… Так что если вдруг не заснете, вот, собственно, трейлер.