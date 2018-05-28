Искусство прекрасного: как менялись сценические образы Тарьи за 20 лет

Этим летом Tarja Turunen выпускает концертный альбом под названием Act II (первый акт состоялся аж в 2008-м), отснятый по следам тура в поддержку сольника 2016-го The Shadow Self. Как говорит пресс-релиз, протяженность трассы составила 300000 км; 200 шоу; 40 стран; миллион людей. А посмотрев трейлер и промо-фото релиза, почему-то захотелось составить фото-«трассу» другого порядка: как за 20 лет, с начала карьеры в NIGHTWISH, менялись стиль и образы Тарьи? Вот что вышло в итоге.
После такого бенефиса ослепительности (ну ведь хороша же на все времена!) мужской аудитории заснуть будет явно непросто… Так что если вдруг не заснете, вот, собственно, трейлер.
Очень красивая женщина. Жаль, что все её пост-найтвишеское творчество такое унылое говно.
Ну… как-то фиг знает… Была миленькой, когда была помоложе, и то за счёт какой-то внешней простоты, а не из-за сногсшибательной красоты. А возраст и макияж акцентируют то, что лично у меня ну никак не вяжется с «бенефисом ослепительности»: тонкие губы склочной стервы, пустые глаза-стекляшки, достаточно грубые и резкие черты лица, невнятные брови, как будто старающиеся раствориться на «глянцевом» лице, а также традиционный ахтунг на голове, будто бы кричащий о том, что хозяйка длинных волос совершенно не знает, что с ними делать (для сравнения — первые три фото, где всё куда более органично за счёт той самой простоты облика). Да и как сольный артист она — полный провал.Короче, если бы я увидел это вечером, я бы и правда плохо засыпал!
Grymza написал(а):
Короче, если бы я увидел это вечером, я бы и правда плохо засыпал!
Тогда на работе бодрить должно! )) По мне, некоторые образы — макияж, выбор нарядов, неестественные позы на фото — довольно сомнительны. Но в жизни она правда красотка))
По-моему, наиболее привлекательно (с точки зрения сексуальной привлекательности) Тарья выглядела в период где-то с Century Child до ухода из группы. До того — слегка пухлявая девочка- подросток, после — тело, изуродованное родами, ну и возраст, конечно. Вообще Грымза её удачно описАл. Ну и сольное творчества скучнО. Если первый альбом был любопытен хотя бы местами (похоже, от Туомаса она ушла не с пустыми руками), то все последующие просто скучны.
Зато красивая!
Местами то ли на Толкунову, то ли на Ротару похожа :)))
В 2011-м фотосет трэш. Бить таких гримеров надо по рукам и голове!
Судя по подавляющему большинству представленных здесь фото, Тарье явно не везет с макияжем. На самых ранних фото его — слишком мало, потом чаще всего — слишком много. Причем зачастую настолько много, что удивляешься: неужели у людей совсем нет чувства меры? Хотя на некоторых она очень даже ничего, равно как и вживую очень мила.
Не знаю, почему, но чего-то вдруг стало интересно, как там дела у Анетт Ользон. Благо с пришествием гугла и ютюба узнать стало проще.
https://www.youtube.com/watch?v=eidS1nyQB50
И так-то, имхо, дела у неё получше, чем у той же Тарьи. Как минимум в плане того, как эти дела звучат.