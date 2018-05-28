Искусство прекрасного: как менялись сценические образы Тарьи за 20 лет

Этим летом Tarja Turunen выпускает концертный альбом под названием Act II (первый акт состоялся аж в 2008-м), отснятый по следам тура в поддержку сольника 2016-го The Shadow Self. Как говорит пресс-релиз, протяженность трассы составила 300000 км; 200 шоу; 40 стран; миллион людей. А посмотрев трейлер и промо-фото релиза, почему-то захотелось составить фото-«трассу» другого порядка: как за 20 лет, с начала карьеры в NIGHTWISH, менялись стиль и образы Тарьи? Вот что вышло в итоге.

После такого бенефиса ослепительности (ну ведь хороша же на все времена!) мужской аудитории заснуть будет явно непросто… Так что если вдруг не заснете, вот, собственно, трейлер.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Зеля 29.05.2018 в 10:15

    Очень красивая женщина. Жаль, что все её пост-найтвишеское творчество такое унылое говно.

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  2. Grymza 29.05.2018 в 10:41

    Ну… как-то фиг знает… Была миленькой, когда была помоложе, и то за счёт какой-то внешней простоты, а не из-за сногсшибательной красоты. А возраст и макияж акцентируют то, что лично у меня ну никак не вяжется с «бенефисом ослепительности»: тонкие губы склочной стервы, пустые глаза-стекляшки, достаточно грубые и резкие черты лица, невнятные брови, как будто старающиеся раствориться на «глянцевом» лице, а также традиционный ахтунг на голове, будто бы кричащий о том, что хозяйка длинных волос совершенно не знает, что с ними делать (для сравнения — первые три фото, где всё куда более органично за счёт той самой простоты облика). Да и как сольный артист она — полный провал.Короче, если бы я увидел это вечером, я бы и правда плохо засыпал!

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  3. Anastasiya 29.05.2018 в 10:59

    Grymza написал(а):
    Короче, если бы я увидел это вечером, я бы и правда плохо засыпал!

    Тогда на работе бодрить должно! )) По мне, некоторые образы — макияж, выбор нарядов, неестественные позы на фото — довольно сомнительны. Но в жизни она правда красотка))

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  4. Ad Noctum 29.05.2018 в 12:25

    По-моему, наиболее привлекательно (с точки зрения сексуальной привлекательности) Тарья выглядела в период где-то с Century Child до ухода из группы. До того — слегка пухлявая девочка- подросток, после — тело, изуродованное родами, ну и возраст, конечно. Вообще Грымза её удачно описАл. Ну и сольное творчества скучнО. Если первый альбом был любопытен хотя бы местами (похоже, от Туомаса она ушла не с пустыми руками), то все последующие просто скучны.

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  5. Loretta 29.05.2018 в 14:57

    Зато красивая!

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  6. Fly 29.05.2018 в 15:12

    Местами то ли на Толкунову, то ли на Ротару похожа :)))

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  7. Ветошь 29.05.2018 в 15:39

    В 2011-м фотосет трэш. Бить таких гримеров надо по рукам и голове!

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  8. Diamond 29.05.2018 в 16:00

    Судя по подавляющему большинству представленных здесь фото, Тарье явно не везет с макияжем. На самых ранних фото его — слишком мало, потом чаще всего — слишком много. Причем зачастую настолько много, что удивляешься: неужели у людей совсем нет чувства меры? Хотя на некоторых она очень даже ничего, равно как и вживую очень мила.

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  9. Grymza 29.05.2018 в 18:01

    Не знаю, почему, но чего-то вдруг стало интересно, как там дела у Анетт Ользон. Благо с пришествием гугла и ютюба узнать стало проще.
    https://www.youtube.com/watch?v=eidS1nyQB50
    И так-то, имхо, дела у неё получше, чем у той же Тарьи. Как минимум в плане того, как эти дела звучат.

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