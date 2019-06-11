Paul Masvidal из CYNIC выпустил «целебный» сольный альбом

В конце мая CYNIC’овский руководитель Paul Masvidal выпустил первую часть задуманной сольной акустической трилогии Mythical Human Vessel под названием «Mythical» — Side A. «Это песни об исцелении и трансформации, — поведал он, — и, надеюсь, такой же эффект ощутят те, кто их услышит». А учитывая, что релиз на youtube лежит уже месяц, факты излечения слепоты, геморроя и лихорадки западного Нила уже можно вписывать в комментарии.

paulmasvidal-cynic2019«Каждая из песен на Mythical Human Vessel использует изохронические тона, над которыми работал Dr. Stephane Pigeon, создатель сайта MyNoise. Это новаторский вид звуковой терапии, способствующий повышению уровня серотонина, облегчающий депрессивные и стрессовые состояния, улучшающий внимание и помогающий здоровому сну.

Прослушивание трилогии подарит вам опыт релаксации, а изохронические тона приумножат целебный эффект. Больше серотонина для всех!

Хочу, чтобы мои песни принесли ощущение легкости, и, если в жизни что-то начнет идти не как надо, напомнили нам остановиться и поразмыслить, а затем принять сложившиеся обстоятельства с той смелостью, на которую мы только способны».

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Qaz 12.06.2019 в 09:19

    Хороший парень. Жаль, голубой

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  2. DimaCar 12.06.2019 в 09:47

    Как говорили хиппи и Эрик Картман, «Пиииииииис»

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  3. Diamond 12.06.2019 в 16:00

    Что-то не обрадовала меня эта новость, честно говоря. После того, как решился вопрос с правами на Cynic, появилась надежда увидеть их в ближайшее время на каком-нить фесте или в туре, в каком-бы то ни было составе… Но сейчас складывается ощущуение, что Масвидалу это совсем неинтересно…

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