Paul Masvidal из CYNIC выпустил «целебный» сольный альбом

В конце мая CYNIC’овский руководитель Paul Masvidal выпустил первую часть задуманной сольной акустической трилогии Mythical Human Vessel под названием «Mythical» — Side A. «Это песни об исцелении и трансформации, — поведал он, — и, надеюсь, такой же эффект ощутят те, кто их услышит». А учитывая, что релиз на youtube лежит уже месяц, факты излечения слепоты, геморроя и лихорадки западного Нила уже можно вписывать в комментарии.

«Каждая из песен на Mythical Human Vessel использует изохронические тона, над которыми работал Dr. Stephane Pigeon, создатель сайта MyNoise. Это новаторский вид звуковой терапии, способствующий повышению уровня серотонина, облегчающий депрессивные и стрессовые состояния, улучшающий внимание и помогающий здоровому сну.

Прослушивание трилогии подарит вам опыт релаксации, а изохронические тона приумножат целебный эффект. Больше серотонина для всех!

Хочу, чтобы мои песни принесли ощущение легкости, и, если в жизни что-то начнет идти не как надо, напомнили нам остановиться и поразмыслить, а затем принять сложившиеся обстоятельства с той смелостью, на которую мы только способны».