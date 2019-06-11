Paul Masvidal из CYNIC выпустил «целебный» сольный альбом

В конце мая CYNIC’овский руководитель Paul Masvidal выпустил первую часть задуманной сольной акустической трилогии Mythical Human Vessel под названием «Mythical» — Side A. «Это песни об исцелении и трансформации, — поведал он, — и, надеюсь, такой же эффект ощутят те, кто их услышит». А учитывая, что релиз на youtube лежит уже месяц, факты излечения слепоты, геморроя и лихорадки западного Нила уже можно вписывать в комментарии.
«Каждая из песен на Mythical Human Vessel использует изохронические тона, над которыми работал Dr. Stephane Pigeon, создатель сайта MyNoise. Это новаторский вид звуковой терапии, способствующий повышению уровня серотонина, облегчающий депрессивные и стрессовые состояния, улучшающий внимание и помогающий здоровому сну.
Прослушивание трилогии подарит вам опыт релаксации, а изохронические тона приумножат целебный эффект. Больше серотонина для всех!
Хочу, чтобы мои песни принесли ощущение легкости, и, если в жизни что-то начнет идти не как надо, напомнили нам остановиться и поразмыслить, а затем принять сложившиеся обстоятельства с той смелостью, на которую мы только способны».
Хороший парень. Жаль, голубой
Как говорили хиппи и Эрик Картман, «Пиииииииис»
Что-то не обрадовала меня эта новость, честно говоря. После того, как решился вопрос с правами на Cynic, появилась надежда увидеть их в ближайшее время на каком-нить фесте или в туре, в каком-бы то ни было составе… Но сейчас складывается ощущуение, что Масвидалу это совсем неинтересно…