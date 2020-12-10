Умер бас-гитарист CYNIC Sean MaloneБлог
Еще одна смерть в CYNIC в этом году. «Я не нахожу слов и раздавлен горем, — написал сегодня Paul Masvidal, — получил известие, что умер Sean Malone. Человек блистательного ума, доброго сердца, а также один из величайших музыкантов, которых я когда-либо видел. Это шок, огромная потеря для всех, чьи жизни он затронул своим искусством, и, конечно, гигантская потеря для меня лично. Пожалуйста, помните о нем и слушайте его музыку».
Шону было 50 лет (о чем думать странно, учитывая образ и лицо скромника-подростка, которое с годами не сильно менялось), причина смерти пока неизвестна.
Помимо знаменитой ритм-секции CYNIC — к сожалению, полностью уничтоженной 2020-м, — участия в AGHORA, OSI, GORDIAN KNOT, сессионной работы на десятках метал-альбомах, он писал книги и статьи по музыкальной теории, выступал на конференциях, преподавал теорию музыки в университетах Central Missouri и Carnegie Mellon.
Очень жаль. RIP.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 496
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Умер бас-гитарист CYNIC Sean Malone
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Ужас! Я просто раздавлен новостью… Такого гения баса и стика еще поискать. Мир духу твоему, Шон!!!
Уникальная была ритм-секция в Цинике, до сих пор поражает воображение их работа, это действительно случай one of a kind. Рано ушли, просто капец как жаль
Весь день переслушиваю ‘Focus’, хочется напиться от мысли, что такого уже не запишут.