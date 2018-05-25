Too old to die young? Клаус Майне из SCORPIONS отмечает 70-й день рождения!

Когда-то великолепные SCORPIONS записали песню под названием «The Good Die Young», но, по большому счету, это не обязательно. Сегодня голос рок-поколений, Клаус Майне, отмечает 70-й день рождения, и в милом видео ниже можно увидеть, как «посоны» из METALLICA, JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, BON JOVI, DEEP PURPLE, KISS, WHITESNAKE, GUNS N’ ROSES, DEF LEPPARD, AC/DC и пр. и т.д. (а также дамы — как же без Доро?) поздравляют его с данным событием, не раз и не два говоря, мол, лучшее еще впереди. Ну и… действительно хочется в это верить, ибо — no one like you!!! — этот человек незаменим как для сцены, так и для сборников баллад всех времен и народов.

Его пронзительный чувственный голос, кажется, был с нами всегда. «Wind Of Change», «Still Loving You», «Rock You Like A Hurricane», «Dynamite», это все. А вообще, Клаус — олицетворение немецкой стабильности. Он пел на всех альбомах SCORPIONS. Он уже лет сорок женат на своей единственной и неповторимой Габи. И — да. Он по-прежнему в деле. И по-прежнему оставляет от концертных микрофонов лишь угли. С днем же рождения!!! И — долгих лет!